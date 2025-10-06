お笑いコンビ「コンピューター宇宙」が5日未明に放送されたTBS系「オールスター後夜祭'25秋」に生出演し、同日をもって解散することを発表した。



【写真】解散するとは思えぬ笑顔！“不仲コンビ”コンピューター宇宙、最後の2ショット

番組内で「本日をもって解散するコンビは？」とクイズが出題され、その正解発表で解散が明らかに。スタジオの芸人一同がざわつく中、司会の有吉弘行から理由を聞かれた、はっしーはっぴーは「（相方・ブティックあゆみが）すぐ怒るんで耐えられなくて解散しちゃいます」と告白。有吉が「不仲ということで」とまとめると、ブティックあゆみが「不仲です」と認めた。



同コンビはかねて「不仲コンビ」として知られ、2022年1月26日放送の同局系「水曜日のダウンタウン」で行われた「スピード解散選手権」に出演したこともあった。解散ドッキリを仕掛け解散が決まるまでのスピードを競う企画に、アルコ＆ピースの推薦で出演。仕掛け人のブティックあゆみが解散を持ちかけても、最初は「解散はないけどなぁ」と笑顔であしらっていたはっしーはっぴーだったが、普段お世話になっているアルピー・酒井健太を否定されると徐々にヒートアップ。一触即発の雰囲気となり、結局スタートから7分13秒後、はっしーはっぴーの方から「もういい解散 解散 解散」と話を切り上げていた。



同企画には竹内ズ、スタンダップコーギー、バビロンの3組も出演していたが、2023年に竹内ズとスタンダップコーギーが“本当に”解散。また、3人組だったバビロンも今年2月、おーちゃんが脱退し、残った2人は同年4月からコンビ名「パピヨン」に変更し再始動。企画当時のメンバー構成で活動を続けているのはコンピューター宇宙のみという状況だったが、今回の解散によってついに“全滅”となった。



番組内で解散を発表後、2人はそれぞれXを更新。はっしーはっぴーは「これでコンピューター宇宙解散します！最後にコンピューター宇宙で後夜祭出れて嬉しかったです！！」と投稿。ブティックあゆみは「スゴくなにか大きな出来事があったとかでなくコンビとしての活動への漠然とした不安が膨れ上がって僕の心が折れてしまいました」と解散理由を補足した。



なお、2人の解散が明らかになったクイズではシステムトラブルが発生。正常に四択が映し出されず、数分間の中断を経て、仕切り直しで同じ問題が出題された。番組終了後、番組を手がける藤井健太郎氏は自身のXで「先程の『オールスター後夜祭』の問題で選択肢のスウィッチングミスが発生してしまいました。解散という大切なタイミングを問題にさせてもらったにも関わらず、ベストな形でお届けすることが出来ず、コンピューター宇宙のお2人に大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした」と謝罪した。



（よろず～ニュース編集部）