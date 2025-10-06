ÆüËÜ¿Í¤Î¥Ï¥ó¥ÉÈ½Äê¡ÖÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤Ë¡Ä¥´¡¼¥ë¼è¾Ã¤Ç¡Ö¸Â³¦¤ò¼¨¤·¤¿¡×
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢Æ²°ÂÎ§¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¼è¾Ã
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè6Àá¤Ç²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¹¶·â¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÆ²°Â¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì³«Ëë5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¤½¤Î¶¯¤µ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤¹¤ë»î¹çÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¸å¤í¤Ë²¼¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òGK¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤¬Á°Àþ¤Ø¥Õ¥£¡¼¥É¤·¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤éFW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£³«»Ï¤ï¤º¤«15ÉÃ¤Ç»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾14Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÆ²°Â¤ÎÆÍÇË¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¡¢FW¥¸¥ã¥ó¡á¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥Û¥ä¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ²°Â¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬º¸¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢VAR¤¬²ðÆþ¡£¼ç¿³¤¬¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ¿Â§¤Ç¥´¡¼¥ë¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ3-0¤Ç½ªÎ»¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï³«Ëë6Ï¢¾¡¤ÇÆ²¡¹¤Î¼ó°Ì¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï3¾¡3ÇÔ¤Ç6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«Ëë5»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿Æ²°Â¤Ï²¦¼ÔÁê¼ê¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»æ°ì½Å¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ï¸¸¤È¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥¿¡¼¡¦¥ë¥ó¥È¥·¥ã¥¦¡×¤Ï¡ÖÁ´¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¤Î¸Â³¦¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ²°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤¤¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë