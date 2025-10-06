WÇÕÁ°¤ËÈá·à¡ÄÆüËÜÂåÉ½¤ò½±¤Ã¤¿Á´¼£6¤«·î¡Ö¾Î»¿¤âÈãÈ½¤â¤Ê¤¤¡×¡¡µá¤áÂ³¤±¤¿¡Ö´î¤Ó¤Î¾ì¡×
Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡§ÅÄÃæÃ£Ìé¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãU-18´ÆÆÄ¡ËÂè3²ó
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï1990Ç¯Âå¤ËJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½é½Ð¾ì¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¡¢ÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀï¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆü¤Î´ÝÀï»Î¤¬ÌöÆ°¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Èà¤é¤Ïº£¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼ã¤ºÍÇ½¤Ø¡ÈÀÄ¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Ë·È¤ï¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÎòÂå¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡Âå¤ØÂ÷¤¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡FOOTBALL ZONE¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæÃ£Ìé¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄWÇÕÁ°¤ÎÂç¥±¥¬¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¤ÆÉü³è¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆóµÜ¼÷Ï¯¡¿Á´5²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡Âç¤¤Ê»îÎý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤È¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡2005Ç¯10·î15Æü¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ò¶ð¾ì¶¥µ»¾ì¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£ÅÄÃæÃ£Ìé¤ÏÎëÌÚ·¼ÂÀ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É4-0¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ë°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2¿Í¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÅÚ²°À¬É×¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢±¦Â´ØÀáÃ¦±±¹üÀÞ¤ÇÁ´¼£6¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤ÎÆ»¤Ï»ö¼Â¾å¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ã¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ï¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢³§ÍÍ¤ËºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÏÉÕ¤Êª¤À¤È»ä¤â½½Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ä
¡¡ÅÚ²°¤¬ÌÔ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¤òÄË¤á¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈðëîÃæ½ý¤òÈà¤Ë¸þ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡£ÅÄÃæ¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¥Ð¥¦¥ë¤µ¤ó¡ÊÅÚ²°¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë°°Õ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¿ô¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î°ì¤Ä¤Î¥±¥¬¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¡£¥Ð¥¦¥ë¤µ¤ó¡¢ÊÌ¤Ë¼Õºá¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶ÉÂ¼¼¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¢¤Î¿Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥±¥¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀé±©Äá¤òÎå¤ß¤Ë¡¢·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥¤¥Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Æü¡¹¤Ë±³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤Ë¾è¤ê¤«¤«¤ë¤«¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯·ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡£¤¦¤Þ¤¯¤½¤¦¤Ç¤¤¿¤é¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î½ÐÍè¤¬°¤¯¤ÆÉé¤±¤¿¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¡£»î¹ç¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÀÕÇ¤´¶¤òÇØÉé¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥±¥¬¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¡Ê¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¾Î»¿¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Éé¤±¤Æ¤âÈãÈ½¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ä¤·¤¤¤·¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥±¥¬¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÀÕÇ¤´¶¤òÇØÉé¤¤¤¿¤¯¤Æ¤âÇØÉé¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡¡¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿ÀÕÇ¤´¶¤ò¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾¡É¤Çº¸Â¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¡¢¹¤¬¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ÎÉý
¡¡Ìó9¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2006Ç¯7·î22Æü¡¢Éüµ¢2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£ÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¤Îº¸Â¥ß¥É¥ëÃÆ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥ª¥·¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó½é¿Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÉüµ¢¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ëºÝ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥¥É¥¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â1ÅÀ¼è¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥ì¥Ã¥º¤Ï¤³¤ÎÇ¯¥ê¡¼¥°½éÀ©ÇÆ¤ò¿ë¤²¡¢Å·¹ÄÇÕ¤È¤Î2´§¤Ëµ±¤¯¡£2007Ç¯¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ACL¡ÊAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤ë¡£Á°Ç¯²¦¼Ô¡¦Á´ËÌ¸½Âå¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢½à·è¾¡¤Î¾ëÆî°ìÏÂÀï¤Ç¤â¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë³èÌö¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¥Ã¦´ü´Ö¤ÇÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ì¤Ê¤¤´Ö¤Ï±ÇÁü¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤¿¡£¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤Î¸þ¾å¤ò¸Ê¤Ë²Ý¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î°ú¤½Ð¤·Êý¤ÏÌøÂôÆØ¤ò¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÆþ¤êÊý¤ÏÂç¹õ¾»Ö¡¢º´Æ£¼÷¿Í¤òÃæ¿´¤ËÈà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡È¥Ë¥å¡¼Ã£Ìé¡É¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤¬Íø¤Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º¸Â¤Ç¤Î¥´¡¼¥ëÁý²Ã¤À¡£2007Ç¯9·î¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ª¥·¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î3ÂçÎ¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤Ç¤Ïº¸Â¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö±¦Â¤ò¥±¥¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÊÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡Ëº¸¤Ç½³¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥ì¥Ã¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æº¸¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢½Ä¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¥¯¥í¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ¡ÊÀµÇî¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Øº¸Â½³¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÎý½¬¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¾¡Ù¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ß¥·¥ã¤µ¤ó¤Î¤È¤¤Ë¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º¸Â¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤È¤â¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡º¸Â¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ï¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤·¤¿¥ª¥·¥à¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤¿²¬ÅÄÉð»Ë¤Î¤â¤È¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç³èÌö¤â¡ÄÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿WÇÕ¤ÎÉñÂæ
¡¡2008Ç¯9·î¤«¤é¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¶ÌÅÄ·½»Ê¤òºÇÁ°Àþ¤ËÃÖ¤¡¢ÅÄÃæ¤ÏÃæÂ¼½ÓÊå¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤È¤È¤â¤Ë2ÎóÌÜ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¶ÌÅÄ¤¬°ú¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢ÅÄÃæ¤¬Î¢È´¤±¤¹¤ë¤Î¤¬1¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¥¼¥í¥È¥Ã¥×¤¬µ¡Ç½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï²÷Ä´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¼éÈ÷¤Ç¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ò½õ¤±¡¢¹¶·â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¶õÁö¤ê¤Ë¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¹¥¯¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç¤ÏÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶Ì¤µ¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥È¥Ã¥×²¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¶Ì¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤Î¤Û¤¦¤ÏÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤ê¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¤ê¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ïµ¬Î§¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç³è¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ë¹ç¤¦¤Ê¡¢¤È¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¤â¤È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½Ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ê±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤ò¼¨¤·¡¢ºÇ½ªÍ½ÁªÆÍÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Áê¼¡¤°¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢ÂåÉ½¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë¶É¥É¥¤¥Ä¤ËÂ³¤¤¤ÆÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Î¤Ê¤«¤Ç¾ï¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½¤Ï½Å¤ß¡Ê¤ò´¶¤¸¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤«¤é20²¿¿Í¤·¤«Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÂåÉ½¤Ï¡¢´î¤Ó¤Î¾ì¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎAÂåÉ½ÄÌ»»16¥¥ã¥Ã¥×¡¢3¥´¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤ÏÅÄÃæÃ£Ìé¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¿Âè4²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¢£ÅÄÃæÃ£Ìé / Tatsuya Tanaka
¡¡1982Ç¯11·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£Äëµþ¹â¹»¤«¤é2001Ç¯¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£03Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¡¦¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¤ÇÂç²ñMVP¤È¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë³èÌö¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢±ºÏÂ¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£13Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢21Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¤Þ¤Ç9Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¿·³ã¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢25Ç¯¤«¤é¤Ï¿·³ãU-18¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë¡ÊÆóµÜ¼÷Ï¯ / Toshio Ninomiya¡Ë