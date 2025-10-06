¿å¾å¹±»Ê¡ß¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ËÂ¤°ÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ùº£Ìë³«Ëë
¡¡¿å¾å¹±»Ê¤¬¼ç±é¤·¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬6Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ÎÃæ¤ÇÆæ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤ÖÃË½÷8¿Í¤ÎÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº¡¸µÏÂÄÅÌé¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢»³´ßÀ»ÂÀ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤µ¤¨¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡¦ÅÔÀ®¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤¬Æ¯¤¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢²ø¤·¤¤ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥Û¡¼¥ë·¸¤ÎÅÔÀ®¤ÈÌÚ¾ì¡ÊºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ë¤¬ÉÝµ¤¤Å¤¤¤ÆÀÜµÒ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤âÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¿åÄ®¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤¬²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¡£°Õ³°¤Ë¤âÃË¤ÏÉáÄÌ¤ËÃíÊ¸¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¤â¤¦£±¿Í¤ÎÌÜ½Ð¤·Ë¹¤ÎÃË¤¬Å¹¤ËÍðÆþ¤·¡¢¥ì¥¸·¸¤Î»ÖÂô¡ÊÇë¸¶¸î¡Ë¤Ë·ý½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤È¶¼¤·»Ï¤á¤ë¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡£
