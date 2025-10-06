ÃÏ°è¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ö¥È¥¥¨¥¢¡×¤ÏÃ¦¡ÈÄã¶õÈô¹Ô¡É¤Ê¤ë¤«¡ÄËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ò¼èÄùÌò¤Ë¾·æÛ¤âÇÈ¹â¤·¡Ê¿¹²¬±Ñ¼ù¡Ë
¡Ú·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î³Ë¿´¡Û
¡¡¿·³ã¶õ¹Á¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÃÏ°è¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ö¥È¥¥¨¥¢¡×¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ò¼èÄùÌò¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡9·î24Æü¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ÇµÄÂê¤È¤·¤Æ¾å¤¬¤ê¡¢29Æü¤Î³ô¼çÁí²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£10·î6Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æµ¯ÍÑ¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ËÙ¹¾»á¤âÆ±ÀÊ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¥È¥¥¨¥¢¤ÏºòÇ¯1·î¤Ë¿·³ã¶õ¹Á¤È»¥ËÚ¡¦µÖ¼î¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÊØ¤Î±¿¹Ò¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß3Ï©Àþ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¤¬¡¢ÍøÍÑÎ¨¤¬ºÎ»»¥é¥¤¥ó¤Ë¤Î¤é¤º¡¢·Ð±Ä°ÂÄê²½¤äÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥¥¨¥¢¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¼ËÙ¹¾»á¤ò¼èÄùÌò¤Ë¾·¤¯¤Î¤«¡£¡ÖËÙ¹¾»á¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿ÍÌ®¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯´´Éô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬½Ð¿È¤ÎËÙ¹¾»á¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦ËÌ¶å½£»Ô¤ËÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¡ÖËÌ¶å½£²¼´Ø¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤Ø¤Î¹Ô¤Íè¤Ë¥È¥¥¨¥¢¤ÈÆ±¤¸ÃÏ¸µ¤ÎLCC¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤òÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤Îµ¡Æâ¤Ç¡¢ËÙ¹¾»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿À¸¥Ï¥à¤¬¥«¥¿¥í¥°ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Îµ¡ÆâÈÎÇä¤Ï¡¢Äó·È¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÙ¹¾»á¤È¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¹âÅÄ°°¿Í¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Ìç¡¦µ×Î±ÊÆÂç³ØÉÕÀßÃæ¡¦¹â¹»½Ð¿È¤ÇÅìÂçÂ´¡£ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÎ¸«¡¦¿ÍÌ®¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥Ð¥¤¥ë¡×MVNO¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø»²Æþ¡¢²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Û¥ê¥¨¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÎÇÛ¿®¤äËÙ¹¾»á¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖËÙ¹¾»á¤ÏÆÈ¼«¤Î¡ÈËÙ¹¾·ÐºÑ·÷¡É¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ËÙ¹¾»á¤Î´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¥È¥¥¨¥¢¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬³Ê°Â¤ÇÇã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê±Ä¶ÈÅ¸³«¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×¡Ê¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
ÍÍø»ÒÉéºÄ¤Ï20²¯±ßµ¬ÌÏ
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ËÙ¹¾»á¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢6·î¤Ë¥È¥¥¨¥¢¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë½¢¤¤¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡ÖLAND¡×¤ÎÏÂÅÄÄ¾´õ¼ÒÄ¹¡Ê44¡Ë¤À¡£¡ÖËÙ¹¾»á¤Î¾·æÛ¤ÏÏÂÅÄ»á¤ÎÉý¹¤¤¿ÍÌ®¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡ÏÂÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²È¶ñ¤Î¼õÂ÷À½Â¤¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³Û¡Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ÖLAND¡×¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡ÖLAND¡×¤¬8·î¾å½Ü¤Ë¡¢¥È¥¥¨¥¢¤Î³ô¼°¤Î30¡óÄ¶¤ò¼èÆÀ¤·É®Æ¬³ô¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¼ç¤Ë±¿¹ÒÌÌ¤òÃ´¤¦Ä¹Ã«ÀîÀ¯¼ù¼ÒÄ¹¡Ê57¡Ë¤È¤È¤â¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äºâÌ³¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥¥¨¥¢¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯3·î´ü¤Ï½¢¹ÒÁ°¤Ë¤Ä¤ÈñÍÑ¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Åö´üÂ»¼º1²¯9492Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú·×¾å¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯24Ç¯3·î´ü¤âÈñÍÑÀè¹Ô¤¬Â³¤¯¾õ¶·¤Ç¡¢Åö´üÂ»¼º3²¯2056Ëü±ß¤ÈÂçÉý¤ÊÀÖ»ú·è»»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡ÂÎ¥ê¡¼¥¹ÈñÍÑÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö1µ¡¤¢¤¿¤êÌó3000Ëü±ß¤Î¥ê¡¼¥¹ÈñÍÑ¤¬·î¼¡¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡£ÍÍø»ÒÉéºÄ¤Ï20²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¤Ï½Ð»ñ¶â¤Ç¤Î·Ð±Ä¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ËÙ¹¾»á¤Î¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡Ê¿¹²¬±Ñ¼ù¡¿·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë