¥×¥é¥Á¥Ê²Á³Ê¤¬4¥«·î¤Ç70%¾å¾º¡ª Ä¾ÀÜÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤äETF¤âÅê»ñ¤ÎÁªÂò»è¤Ë
¡¡¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³ä°Â´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥Á¥Ê¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¶â¤È¥×¥é¥Á¥Ê¤Î²Á³Ê¤Ë¤ÏÁê´ØÀ¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Êº¹¤¬°ì»þÅª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤º¤ì²Á³Êº¹¤Ï½Ì¾®¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¡¢Íø±×¤òÁÀ¤¦Åê»ñ¼êË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Á³Ê¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤Ë¹â¤¤Êý¤òÇä¤ê¡¢°Â¤¤Êý¤òÇã¤¤¡¢²Á³Êº¹¤¬½Ì¾®¤·¤¿¤é¡¢È¿ÂÐÇäÇã¤ò¤·¤ÆÍø±×³ÎÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢2015Ç¯È¾¤Ð°Ê¹ß¤Ï¶â¤Î°ìÊýÅª¤Ê¾å¾º¤¬Â³¤¡¢¥×¥é¥Á¥Ê²Á³Ê¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥Á¥Ê²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Ï1¥°¥é¥à=5000±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·îËö¤Ë¤Ï8500±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢4¥«·î¤ÇÌó70¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¹©¶È¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦¥×¥é¥Á¥ÊÅê»ñÉ¾µÄ²ñ¡ÊWPIC¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¼ûÍ×¤ÎÌó40¡ó¤ò¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÓ¥¬¥¹¾ô²½ÁõÃÖ¤À¡£¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤ÏEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¥·¥Õ¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤âÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥×¥é¥Á¥Ê¤Î¹©¶È¼ûÍ×¤ËºÆ¤Ó´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êõ¾þÉÊ¼ûÍ×¤â²¢À¹¤À¡£WPIC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤ÎÀ¤³¦¤Î¥×¥é¥Á¥ÊÊõ¾þÉÊ¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç32¡óÁý¤¨¤Æ20.8¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£17Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¡¢»ÍÈ¾´ü¥Ù¡¼¥¹¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤ËÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÊõ¾þÉÊ¼ûÍ×¤¬¶â¤«¤é¥×¥é¥Á¥Ê¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢25Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2ÇÜ°Ê¾å¤ÎÊõ¾þÉÊ¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤¿¡£
¢£25Ç¯¤Î¥×¥é¥Á¥Ê»Ô¾ì¤Ï¶¡µëÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß
¡¡°ìÊý¤Ç¶¡µë¤Ë¤Ï¼ç¤Ë¹Û»³À¸»º¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢WPIC¤Ë¤è¤ë¤È²áµî¿ôÇ¯¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÌó28¥È¥ó¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢25Ç¯¤Î¥×¥é¥Á¥Ê»Ô¾ì¤Ï26.4¥È¥ó¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¶â²Á³Ê¤Ïº£¸å¤â¾å¾º¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥Á¥Ê¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£½ã¶âÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¤òÄ¾ÀÜÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ETF¤â¤¢¤ë¡£ETF¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¸þ»³Í¦¡Ë