¡Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¦Î¦¾å¡ÛÀ®Ç¯¾¯Ç¯ÃË»Ò¶¦ÄÌ£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÇÀÅ²¬¤¬Âç²ñ¿·¡õÅì³¤¿·¤Î£³£¸ÉÃ£¹£µ¡Ä£²£°£±£µÇ¯°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡
¢¡Î¦¾å¡þ¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê£µÆü¡¢¼¢²ì¡¦Ê¿ÏÂÆ²£È£Á£Ô£Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡À®Ç¯¾¯Ç¯ÃË»Ò¶¦ÄÌ£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÇÀÅ²¬¤¬£³£¸ÉÃ£¹£µ¤ÎÂç²ñ¿·¡õÅì³¤¿·¤Ç£²£°£±£µÇ¯°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î¾¯Ç¯ÃË»Ò£Â£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿£³Áö¤Î¾¾²¼ÀÙÅÍ¡ÊÀÅ²¬¹â£±Ç¯¡Ë¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÈÓÄÍæÆÂÀ¡Ê£³£´¡Ë¡á¥ß¥º¥Î¡¢Æ£»ÞÌÀÀ¿¹â½Ð¡á¤¬£±¿ÍÈ´¤¤¤Æ´¿´î¤Î¥´¡¼¥ë¡££±£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£À®Ç¯ÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç¤ÏµÜËÜâ«¼÷¡Ê½çÂç£²Ç¯¡Ë¡áÉÍ¾¾»ÔÎ©¹â½Ð¡á¤¬£·°Ì¡£¾¯Ç¯½÷»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¶¥Êâ¤ÇËÙ°Ë¿á¡ÊÀÅ²¬¥µ¥ì¥¸¥ª£³Ç¯¡Ë¤¬£²£³Ê¬£´£°ÉÃ£´£¶¤Î¼«¸Ê¿·¤Ç£¸°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç°ìµ¤¤Ë¿¤Ó¤¿¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¡¦ÈÓÄÍ¤¬´ÓÏ½¤ÎÁö¤ê¤À¡££³Áö¤Î¾¾²¼¤«¤é£²°Ì¤Ç¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢ÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤ò¤³¤á¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿¡£¤¿¤À£±¥Á¡¼¥à¡¢£³£¹ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤·¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï£³£¸ÉÃ£¹£µ¤Î¿ô»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈ´¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÊâ°ìÊâ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏÎÏ¤ó¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤òÈ¿¾Ê¡£¸©ÃË»Ò¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿Âç²ñ¿·¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ò¡¢Åì³¤¿·¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Â¾¸©¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡È´°Á´£Ö¡É¤À¤Ã¤¿¡££³Æü¤ÎÍ½Áª¤Ï£³£¹ÉÃ£±£³¤ÎÂç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤ÇÁ´ÂÎ£±°ÌÄÌ²á¡££´Æü¤Î½à·è¾¡¤Ï¥¿¥¤¥à¤³¤½Íî¤È¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó°ìÈÖ»þ·×¤Ç·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤Ï¡¢ÈÓÄÍ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ÖÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤í¤¦¡×¤È·ãÎå¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µºÐ¤Î¹â¹»£±Ç¯À¸¤«¤é¥ê¥ª¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î£³£´ºÐ¤Ø¤Î£Ö¥ê¥ì¡¼¤¬´°À®¤·¤¿¡££³Áö¤Î¾¾²¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈÓÄÍ¤Ï¡¢±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¡£Î¦¾å¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ë°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤í¤«¤é¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÁª¼ê¡£°ì½ï¤ËÁö¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Á°Æü¤Î¾¯Ç¯ÃË»Ò£Â¤Ç¡¢¸©ÀªÃË»Ò¤Ç¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤ËÈÓÄÍ¤¬¾¯Ç¯£Á¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÂç²ñ¿·¤Ç¤ÎÀ©ÇÆ¡££²ÆüÂ³¤±¤Æ¤ÎÂç²ñµÏ¿¹¹¿·¤Ç£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¸©Àª¤ÎÃË»Ò¥ê¥ì¡¼£Ö¤Ï£±£°Ç¯¤Ö¤ê¡£ÈÓÄÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï£µÅÙÌÜ¤ÎÆ±¼ïÌÜÍ¥¾¡¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÍ¥¾¡£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤º¤Ë¤½¤Ã¤È¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸©Î¦¾å³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ô¥·¥ã¥Ä¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ê±öÂô¡¡Éð»Î¡Ë
¡¡£±Áö¡¦º´Æ£ÎÜ¡ÖÁíÂÎ¸å¤«¤é¤º¤Ã¤È£±Áö¤òÁÛÄê¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆÃ·±¤ò¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤Ï½Ð¤¿¡£Âç²ñÄ¾Á°¤Ëº¸¤ÎÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¤Æ¸Ä¿Í¤Î£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï·ç¾ì¤·¤Æ¡¢¥ê¥ì¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡£²Áö¡¦ÂçÀÐÎ¿¸ù¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Éé¤±¤ëµ¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¡¢µþÅÔ¡ÊÍìÆî¹â¡Ë¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ê¥ì¡¼¤ÎÍ¥¾¡¤Ïº£²ó¤Ç£²ÅÙÌÜ¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¢¤¹¡Ê£¶Æü¡Ë£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¦À®Ç¯¾¯Ç¯ÃË»Ò¶¦ÄÌ£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¡Ò£±¡ÓÀÅ²¬¡Êº´Æ£¡¦ÂçÀÐ¡¦¾¾²¼¡¦ÈÓÄÍ¡Ë£³£¸ÉÃ£¹£µ¡áÂç²ñ¿·¡¢Åì³¤¿·¡Ò£²¡ÓËÌ³¤Æ»£³£¹ÉÃ£±£³¡áÂç²ñ¥¿¥¤¡Ò£³¡ÓµþÅÔ£³£¹ÉÃ£±£´
¡¡¡»¡ÄÀ®Ç¯ÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç¤Ï£·°ÌÆþ¾Þ¤Ë¤â¡¢µÜËÜ¤¬¾å°Ì¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¡¦°¤Éô¤Ë¤Ï£°ÉÃ£·£¸º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é·è¾¡¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¡¢·è¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Îº¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÂç³Ø£²Ç¯À¸¡£Àè·î£²£·Æü¤Î´ØÅì¿·¿Í¤Ç¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î£±£³ÉÃ£·£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£µ¨¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¡£Åßµ¨¤Ë¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¡£²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¶¯¤¤¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡¡¢¦À®Ç¯ÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¡¡¡Ò£±¡Ó°¤ÉôÎµ´õ¡ÊÀéÍÕ¡¦½çÂç¡Ë£±£³Ê¬£²£¶¡áÂç²ñ¿·¡Ò£²¡ÓÌîËÜ¼þÀ®¡Ê°¦É²¡¦°¦É²¶¥µ»ÎÏËÜÉô¡Ë£±£³ÉÃ£³£°¡Ò£³¡Ó²£ÃÏÂç²í¡ÊÅìµþ¡¦£Ä£é£ç£ö£å£ò£ó£å¡Ë£±£³ÉÃ£¶£°¡Ò£·¡ÓµÜËÜâ«¼÷¡Ê½çÂç¡Ë£±£´ÉÃ£°£´
¡¡¡»¡Ä¾¯Ç¯½÷»Ò£Á£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¶¥Êâ¤Ï¡¢ËÙ¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê£²£´Ê¬£µÉÃ£¸£³¡Ë¤ò£²£µÉÃ¶á¤¯¹¹¿·¤·¤Æ£¸°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç¤ÏÆþ¾Þ¤Ë¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡¢£¹°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£¾å°Ì£´¿Í¤¬Âç²ñ¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤âÇ´¤ì¤¿¡×¡£ÁíÂÎ¸å¤«¤éÆ°¤¤òÊÑ¤¨¡¢¡Ö»Ø¤ÇÃÏÌÌ¤ò¤Ä¤«¤à´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤ÆÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¯¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¸å¤â¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡£¡ÖÆþ¾Þ¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡¡¢¦¾¯Ç¯½÷»Ò£Á£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¶¥Êâ¡¡¡Ò£±¡Ó°©ºä¤Ò¤«¤ê¡ÊÊ¼¸Ë¡¦»ÔÀ¾µÜ¹â¡Ë£²£²Ê¬£´£°ÉÃ£·£µ¡áÂç²ñ¿·¡Ò£²¡ÓÆâ»³Í³ºÚ¡Êºë¶Ì¡¦ËÜ¾±Åì¹â¡Ë£²£²Ê¬£´£±ÉÃ£µ£°¡áÂç²ñ¿·¡Ò£³¡ÓÀÐÅÄ¼ÓÌé¡Ê²¬»³¡¦¶ÌÌî¸÷Æî¹â¡Ë£²£²Ê¬£´£³ÉÃ£·£¶¡áÂç²ñ¿·¡Ò£¸¡ÓËÙ°Ë¿á¡ÊÀÅ²¬¥µ¥ì¥¸¥ª¹â¡Ë£²£³Ê¬£´£°ÉÃ£´£¶
¡¡¡»¡ÄÀ®Ç¯½÷»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÏºòÇ¯¡¢¾¯Ç¯½÷»Ò£Á¤òÀ©¤·¤¿¾®¿ËÍÛÍÕ¡Ê½Ù²ÏÂæÂç£±Ç¯¡Ë¡áÉÙ»Î»ÔÎ©¹â½Ð¡á¤¬¡¢¡ÈÏ¢ÇÆ¡É¤ØÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£Í½Áª£³ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢£±£±ÉÃ£¸£·¤Ç£±°ÌÆÍÇË¡£¡Ö¥¿¥¤¥à¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÎäÀÅ¤Ë¤ÏÁö¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤ÏµÚÂèÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡££¹·î²¼½Ü¤Ë¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Õ£²£°Åì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¡£À¤Î¦½Ð¾ìÁÈ¤â¤¤¤ë½à·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¡Ê£±£±ÉÃ¡Ë£¶Âæ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó·è¾¡¤ÏÌµÍý¡£À¤³¦¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¦À®Ç¯½÷»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª£³ÁÈ¡¡¡Ò£±¡Ó¾®¿ËÍÛÍÕ¡Ê½Ù²ÏÂæÂç¡Ë£±£±ÉÃ£¸£·¡Ò£²¡ÓÃÝÆâÁÖ¹á¡Êºë¶Ì¡¦ÅÏÊÕ¥Ñ¥¤¥×¡Ë£±£±ÉÃ£¸£·¡Ò£³¡Ó¹â¶¶ÌÀÆü¹á¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦¥¸¡¼¥±¡¼¥é¥¤¥ó¡Ë£±£±ÉÃ£¹£³