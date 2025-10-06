¡Ö1¡¦4¡¦5°ÌÏ¢¹ç¡×¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤ÎºöÎ¬¡Ö20É¼¤Î¸µ¼ê¤Ç¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤òÍø¤«¤»¤Æ60É¼¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡×¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ
¡¡4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇÂç¤Î¾¡°ø¤ÏËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤Î¡ÈºöÎ¬¡É¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁíºÛÁª¤Ç¤Û¤¯¤½¾Ð¤àËãÀ¸»á¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ÁíºÛÁªÅöÆü¤Î4ÆüÃë²á¤®¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡¦ËãÀ¸»á¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¡Ö·èÁª¤Ç¤ÏÅÞ°÷É¼¤ÎÂ¿¤¤Êý¤Î¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤í¡×¡ÊËãÀ¸»á¡Ë
¡¡¸áÁ°11»þ¤«¤éÀµ¸á¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÅÞ°÷É¼¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¹â»Ô»á¤¬ÃÏ³ê¤êÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£13»þ¤«¤é¤ÎµÄ°÷¤ÎÅêÉ¼Á°¤ËÏ³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤ÎÅÞ°÷É¼¤Ç¤Î°µ¾¡¤¬µÄ°÷¤ÎÅêÉ¼¿´Íý¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¹â»Ô»á¤Î¥ê¡¼¥É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ·ë¶ÉÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¾®Àô»á¤ËÉ¼¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÎÁªµó¤¬´í¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¤¤¿¡×¡ÊÀÄ»³»á¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼ËãÀ¸»á¤Î¡ÖÅÞ°÷É¼¤ÎÂ¿¤¤Êý¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤È¤¤¤¦»ØÎá¡£¤¿¤À¡¢ËãÀ¸»á¤¬¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤òÍâ¡¹Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿2Æü¤ËËãÀ¸»á¤È´ßÅÄÊ¸Íº»á¤¬²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ßÅÄ»á¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¾¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Èëºö¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÅÞ°÷É¼¤Ç¹â»Ô»á¤¬°µ¾¡¤·¤Æ¤â¡¢¹â»Ô»á¤ËÆþ¤ëµÄ°÷É¼¤Ï60É¼ÄøÅÙ¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¹â»Ô»á¤ÎµÄ°÷É¼¤Ï64¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¾®Àô»á¤ÏÍ½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤Ë²¼²ó¤ë80¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËãÀ¸»á¤¬Æ°¤«¤»¤ëÉ¼¤Ï20É¼ÄøÅÙ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËãÀ¸ÇÉ¤Ï43¿Í¤¤¤ë¤¬¡¢³Æ¿Ø±Ä¤Ë»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ°¤«¤»¤ëÉ¼¤ÏÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£20É¼¤Ç¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ÇµÕÅ¾¤µ¤»¤ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ï¡¢2°Ì¤È3°Ì¤¬Ï¢¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£±°Ì¤òµÕÅ¾¤¹¤ëÎò»Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¼«Ê¬¤¬Æ°¤«¤»¤ëÉ¼¤ò¹â»Ô»á¤Ë¤À¤±¤Ë½¸¤á¤º¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¤ÈÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Ë¤â»¶¤é¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö´³Å·¤Î»ü±«¡Ê¤«¤ó¤Æ¤ó¤Î¤¸¤¦¡Ë¡×ËãÀ¸Â¦¶á¤Ï¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¸õÊä¤Ë¤âµÄ°÷É¼¤òÂß¤¹¤³¤È¤Ç¸þ¤³¤¦¤Î¼Ú¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£²¼°Ì¸õÊä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Ã¤¿£µÉ¼ÄøÅÙ¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤éÁð´¢¤ê¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¤ËµÄ°÷É¼¤Ï20É¼Âæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤¿ºÇ²¼°Ì¤ÎÌÐÌÚ»á¤Ç¤â34É¼¡¢£´°Ì¤Î¾®ÎÓ»á¤â44É¼¤È»öÁ°Í½Â¬¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÏÀÐÇËÏ©Àþ¤Î·Ñ¾µ¤òÁÊ¤¨¤ë¾®Àô»á¤ÈÎÓ»á¤¬2°Ì3°ÌÏ¢¹ç¤òÁÈ¤à¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË»á¤È¾®Àô»á¤¬ÁÈ¤ó¤À¤è¤¦¤Ë2°Ì3°ÌÏ¢¹ç¤Ç1°Ì¤Î¹â»Ô»á¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¤¹¤ë¡£ËãÀ¸»á¤Ï¤½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÊø¤¹¤¿¤á1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®ÎÓ»á¤ÈÌÐÌÚ»á¤Ë¤âÉ¼¤òÊ¬¤±¤Æ¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Î¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤òÌóÂ«¤µ¤»¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¾®ÎÓ»á¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¤éÆ°¤«¤»¤ëÉ¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢1°Ì4°Ì5°ÌÏ¢¹ç¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2°Ì3°ÌÏ¢¹ç¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÏÃÏÊýÉ¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÄ°÷É¼¤Ç¤â¹â»Ô»á¤¬¾®Àô»á¤ò¾å¤Þ¤ï¤ë´°Á´¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡À¯Å¨¤Î¿û»á¤äêÖ¤ò³ä¤Ã¤¿´ßÅÄ»á¤ò½³»¶¤é¤·¤Æ¤ÎÂçµÕÅ¾¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡£ËãÀ¸»á¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç²¶¤Ï¼çÎ®ÇÉ¤ËÊÖ¤êºé¤¤À¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Î¼èºà¤Ç³Æ¿Ø±Ä¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÂÇÜÏ©Àþ¤ÎÉü³è¤òË¾¤àÅÞ°÷µÄ°÷¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ ²º·òÃæÆ»ÊÝ¼é¤Î·ë½¸¤â¼çÄ¥¤¬²º·ò¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÀÐÇËÀ¯¸¢´´Éô¡Ë
¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤ÎºîÀï¾¡¤Á¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç ÌÐÌÚ¡¦¾®ÎÓ¤ËÉ¼¤ò´ó¤»¤Æ²¸¤òÇä¤ê·èÁª¤Ç¹â»Ô¤Ë´ó¤»¤¿¡×¡ÊËãÀ¸»á¼þÊÕ¡Ë
¡ÖËãÀ¸»ÙÇÛ¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ º£¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤³¤ÇÁíÍý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¾®Àô»á¼þÊÕ¡Ë
¡Ö¡Ø¾®ÎÓ¤â·èÁª¤Ç¤ÏÅÞ°÷É¼¤¬Â¿¤¤Êý¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿Ø±Ä¤Ë½Ð¤·¤¿¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÈ¾¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬8³ä¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Ø¡£¾®ÎÓ»á¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÅÞ»°Ìò¤Ë¡×¡Ê¾®ÎÓ»á¼þÊÕ¡Ë
¡¡ÀÄ»³»á¤ÏËãÀ¸»á¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡Ö1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÌÐÌÚ»á¤È¾®ÎÓ»á¤ËÉ¼¤ò´ó¤»¤Æ²¸¤òÇä¤Ã¤Æ¡¢·èÁª¤Ç¹â»Ô»á¤Ë´ó¤»¤¿¡£¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ïº£¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¡¢Áð´¢¤ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤4°Ì5°Ì¤Ë¡¢20É¼¤È¤¤¤¦É¼¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·èÁª¤Ç¤Ï60É¼¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉ¼¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤òÍø¤«¤»¤ë¡¢ºÇÂç¸Â¤½¤ÎÉ¼¤ò³è¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÅÞ°÷É¼¤¬½Ð¤ë¤È¤«¡¢¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¤³¤ÎÀïÎ¬¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËËãÀ¸»á¤¬ºÇ¸å¤Ë¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë