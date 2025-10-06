¿¹¹áÀ¡¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö½éÍèÅ¹¤Ç¡È1ÈÖ¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¡É¤ò¹ðÇò¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö½éÂÎ¸³¤Ç¡ÈºÇ¤â¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹¹áÀ¡¤¬¡È1ÈÖ¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¡É
¡¡ABEMAÆÃÊÌÊÔ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë½éÍèÅ¹¤·¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ç¥ì¤Ê¤¤¿¹¹áÀ¡¡×¤È¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ç¥ì¤µ¤»¤¿¤¤¥Û¥¹¥È·³ÃÄ¡×¤Ë¤è¤ë¶ØÃÇ¤Î¡È¥Ç¥ì¥Ð¥È¥ë¡É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÅì¥Ö¥¯¥í¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤â½Ð±é¡£
¡¡¥Û¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¹ª¤ß¤ÊÀÜµÒ¥ï¥¶¤äµ÷Î¥´¶¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¡¢60Ê¬°ÊÆâ¤Ë¿¹¹áÀ¡¤¬20²ó¥Ç¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¢¤Ç¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡È¿¹¹áÀ¡¤ò1ÈÖ¥Ç¥ì¤µ¤»¤¿¥Û¥¹¥È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¥Û¥¹¥ÈÎò3Ç¯¤Î¡ÈÄï¥¥ã¥é¡ÉTAIYO¤ò»ØÌ¾¡£¡Ö¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£