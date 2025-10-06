³ØÆ¸»ÜÀß¤Ç¾®£²ÃË»ù¡¢Ç®¤¤Ãã¤ò»ý¤Ã¤¿»Ù±ç°÷¤ÈÀÜ¿¨¤·ÈéÉæ¤á¤¯¤ì¤ë¤ä¤±¤É¡ÄÊ¼¸Ë¡¦ÊõÄÍ»Ô¡¡
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»ÔÎ©¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é»ÜÀß¤Ç£··î¡¢»Ù±ç°÷¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç®¤¤Ãã¤¬¾®³Ø£²Ç¯¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¤Î¸ªÉÕ¶á¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¤ä¤±¤É¤òÉé¤¦»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¿¹Î×ÂÀÏº»ÔÄ¹¤Ï¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£··î£²£²Æü¡¢¾®³Ø¹»Æâ¤Ë¤¢¤ëÆ±»ÜÀß¤Ç»Ù±ç°÷¤¬Ãã¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤ÆµëÅò¼¼¤«¤é½Ð¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»ù¤ÈÀÜ¿¨¡¢Ãã¤¬ÃË»ù¤Îº¸¸ªÉÕ¶á¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£»Ù±ç°÷¤é¤¬´µÉô¤òÎä¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈéÉæ¤Î°ìÉô¤¬¤á¤¯¤ì¡¢£±¤«·î¤ÎÄÌ±¡¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡°áÉþ¤Î¾å¤«¤éÇ®Åò¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤¬°áÉþ¤ËÅ½¤êÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢°áÉþ¤òÃ¦¤¬¤µ¤º¤Ë¤¿¤À¤Á¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ÆÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£Îä¤ä¤¹Á°¤ËÃË»ù¤Ï¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢»Ù±ç°÷¤¬Ã¦¤¬¤»¤¿¤«¡¢¼«¤éÃ¦¤¤¤À¤«¤Ê¤É¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃË»ù¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡Ö±þµÞ½èÃÖ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¸½¾ì¤Ç¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ï»ö¸Î¸å¡¢Á´£²£³¤Î»ÔÎ©»ÜÀß¤ÇÆ°Àþ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¡£´íµ¡´ÉÍý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤ä¤±¤É¤äµßµÞÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢±þµÞµß¸î¤Î¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡££²£°£²£²Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é¤Î»ÜÀß¤Ç¤â¿¦°÷¤¬ÍèµÒÍÑ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò±¿¤ÖºÝ¤Ë»ùÆ¸¤ÈÀÜ¿¨¡¢»ùÆ¸¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¦»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£