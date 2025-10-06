¥¥¹¥Þ¥¤¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¥¨¥ê¥¢¤Ø¡¡Æó³¬Æ²¹â»Ì¤Ï³°¹ñ¿Í¤ËÃ±ÆÈ±Ñ¸ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÈKis-My-Ft2¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù3»þ´ÖSP¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜ¹Ì»Ë¤ÈµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢À¼Í¥¡¦µÜÌî¿¿¼é¡¢Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¤½¤·¤ÆÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Âç¹¥É¾´ë²è¡Ø¥¯¥¤¥º ¥Ï¥¦¥Þ¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö½©¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª ³°¹ñ¿Í¤¬´¶Æ°¤·¤¿ÆüËÜ¤Î±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡£1262¿Í¤â¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×±Ø¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¥Ù¥¹¥È30¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡Á´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê±Ø¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ëÆüËÜ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£²ó¤Ï¡Ö»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤àÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë±Ø¡×¤ä¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥È¥í¤ÊÆüËÜ¤â³Ú¤·¤á¤ë±Ø¡×¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤«¤é¤âÂç¿Íµ¤¤Î²¹Àô±Ø¡×¡¢¡Ö´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ëÂç·¿±Ø¡×¤Ê¤É¡¢°ìÅÙ¤ÏË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤±Ø¤¬Â³¡¹¤È¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ë¡Ö½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀä·Ê¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ä¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬¥É¥Ï¥Þ¥ê¤¹¤ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊºÇ¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡õ¥°¥ë¥á¡×¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢½Ð±é¼Ô°ìÆ±¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡¢¼Â¤ËÆüËÜ¤é¤·¤¤Àä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÊÈë¡Ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¡Ä¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ë¡õ¥¥¹¥Þ¥¤¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢»³ËÜ¡¦µÜºê¡¦µÜÌî¡¦¿¼ß·¡¦ÀÐ¸¶¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤¬´¶Æ°¤·¤¿ÆüËÜ¤Î±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ËÜµ¤¤ÇÀµ²ò¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯Ãæ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ª¥Á¥ã¥á¤Ê»Ñ¤â¤µ¤é¤±½Ð¤¹¡£µÜºê¤ÏMC¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ë¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ËÁÇ¤ÇÆ°ÍÉ¡Ê!?¡Ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Î²òÅú¤ò¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê²£¼è¤ê¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤«¤¿¤ä¡¢»³ËÜ¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¿äÍý¤òÅ¸³«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µÜÌî¤È¿¼ß·¤âÉé¤±¤¸¤È¡¢µÜÌî¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¼«¿È¤Î²òÅú¤òÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¼ß·¤âÆÀ°Õ¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é²òÅú¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï½ª»ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥í¥±¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¥¥¹¥Þ¥¤¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡õÆó³¬Æ²¹â»Ì¡£2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÇúÁö¤·¡¢¤¬¤ó¤¬¤ó¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¿Íµ¤±Ø¡õ¼þÊÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÎÏÄ´ºº¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¶Ì¿¹¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍ±Ø¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë3¤Ä¤Î±Ø¡£¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤è¤¯¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤âË¬Ìä¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶Ì¿¹¤¬¡¢¥í¥±Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Î±³ØÀ¸¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Î¿©¤ÙÊý¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÆüËÜÊ¸²½¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÁ¬Åò¤Ç¤Ï¡¢Íá¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î¡È¤¢¤ë°Õ³°¤Ê¤â¤Î¡É¤òÄ´ºº¤¹¤Ù¤¯¡¢¤¤¤¶ÅòÁ¥¤ÎÃæ¤Ø¡£¤È¤³¤í¤¬¶Ì¿¹¤Ï½ë¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤â¤óÀä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤êÂ³¤±¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æó³¬Æ²¤ÏÆÊÌÚ¡õÊ¡Åç¤Ø¡£¼«¿È¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤ÊÆó³¬Æ²¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÃ±ÆÈ±Ñ¸ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ë¤®¤È¹â½ê¤â¶ì¼ê¤ÊÆó³¬Æ²¤¬¥Ó¥Ó¤ê¤Ä¤Ä¤â¡Ä³°¹ñ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¥ã¥Ë¥ª¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢ÂìÔä¥¸¥ã¥ó¥×¤ä´ä³ê¤ê¤ò½éÂÎ¸³¡£¤½¤·¤ÆÊ¡Åç¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç³ýÉø¡Ê¤«¤ä¤Ö¡Ë¤²°º¬¤ÎÉø¤ÂØ¤¨¤â¼êÅÁ¤¦¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÂÎ¤òÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Ï¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥Ó¡áÄ¹½£ÎÏ¡õÉðÆ£·É»Ê¤â2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÄ´ºº¥í¥±¤Ë½é»²Àï¡£³Æ¡¹¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÇú¾Ð¤ÎÄÁÆ»Ãæ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤É¤ÎÄ´ºº¥í¥±¤â¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡£Ä´ºº¤ÇÆÀ¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢4¿Í¤Î¸ÄÀ¤ä´èÄ¥¤ê¤¬¿ï½ê¤Ç¸÷¤ë¥í¥±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
