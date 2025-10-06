¥í¥¦¥ó¡¢ÆüËÜ±Ç²è½é½Ð±é¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡ÙÊ¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¤é¤È¶¦±é
¡¡´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥í¥¦¥ó¤¬¡¢¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¡Ê12·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë¥í¥¦¥ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡£°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¡¦Ê¸²½·÷¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅß¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬ÁêËÀÌò¤Ç¶¦±é¤·¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¤È¤·¤Æ2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬¡¢Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤àÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£³§¼Â¤Ï»ö¸Î¤Ç»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢FBI¤Ç¡È»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÊÌÁÜºº´±¡£¸îÆ»¤Ï¡¢¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥ÉÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î2¿Í¤¬¾×ÆÍ¤ò·Ð¤Æ¿®Íê¤òÃÛ¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÈÌµÅ¨¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡ÈÆó¿Í¤¬¼Â¤Î·»Äï¡É¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬ÎÞ¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³§¼Â¤Î¡È½éÎø¤Î¿Í¡É¥Ê¥®¥µ¡¦¥¤¥ï¥Î¥ïÌò¤È¤·¤ÆµÜÂô¤ê¤¨¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ÌµÅ¨¥Ð¥Ç¥£¤¬Ä©¤à¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È7¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤¬¥í¥¦¥ó¤À¡£
¡¡Èà¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³§¼Â¤ÈÆ±¤¸¸ò´¹¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢³§¼Â¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ëFBIÁÜºº´±¡¢¥¯¥é¥¤¥É¡¦¥æ¥ó¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìÃç·Ã¸ã¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥æ¥ó¤Ï³§¼Â¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤¤Î¶¯¤¤Ìò¤É¤³¤í¡£¥í¥¦¥ó¤µ¤ó¤Ï¤ª¼Çµï¤Î¾å¼ê¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ç¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÌò¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÈà¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥¦¥ó¤Ï¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂº·É¤Ç¤¤ëÀèÇÚ¤ä¡¢±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ê¥®¥µ¤ÎÌ¼¡¦¥Ë¥Ê¡¦¥¤¥ï¥Î¥ïÌò¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦·îÅçÎ°°á¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ÎºÇ¹â´´Éô¥°¥ì¥ó¡¦¥¢¥é¥Ìò¤Ë´²°ìÏº¡¢CIA¾ðÊó¼ý½¸Ã´Åö´±¥È¥Ë¡¼¡¦¥¿¥óÌò¤ËÃ«ÅÄÊâ¡¢ËÌ³¤Æ»·ÙSPÈÉ¤Î´úËÜÊ¸Â§Ìò¤Ë¹õÅÄÂçÊå¡¢Æ±¡¦¸Þ½½ÍòÌò¤Ë·§ÌÚÎ¦ÅÍ¡¢Æ»·ÙSPÌò¤Ë³û»ÖÅÄÉ²Ì´¤È¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ö·ï¡¢¤½¤·¤Æ³§¼Â¤È¸îÆ»¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡½ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢ÌµÅ¨¥Ð¥Ç¥£¤Î¡È¿·¤¿¤Ê°¦¤Èå«¤ÎÊª¸ì¡É¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢£¥¯¥é¥¤¥É¡¦¥æ¥óÌò¡§¥í¥¦¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¡¦Ê¸²½·÷¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂº·É¤Ç¤¤ëÀèÇÚ¤ä¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢Îø¿Í¤Ê¤É¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¥ó¤Ï¡¢¼«¿®²È¤ÇÀ®¸ù¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ë¥Ê¡¦¥¤¥ï¥Î¥ïÌò¡§·îÅçÎ°°á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡½Ð±é·èÄê¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÄÊªÀ¨¤¤¾×·â¤ÈÆ±»þ¤Ë´î¤Ó¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êì¿ÆÌò¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¡¢¥Ë¥Ê¤È¤·¤Æ¤â»ä¤È¤·¤Æ¤â¸½¾ì¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¡¼¥ë¤Ç¸¤¯¸«¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤«±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤Î¥Ë¥Ê¡£³§¼Â¤µ¤ó¤È¿´ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤äÍÍ¡¹¤Ê°¦¤Î¤«¤¿¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖFIRST LOVE¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤È¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊËÌ³¤Æ»¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥°¥ì¥ó¡¦¥¢¥é¥Ìò¡§´²°ìÏº¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²óÊ¡»³¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤â·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¡¢±Ç²è¤«¤é»²²Ã¤·¤¿ËÍ¤Ç¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥é¥¤ÏÆæ¤ÎÁÈ¿¥¤ÎºÇ¹â´´Éô¤Ç¡¢ºÇ½éµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ïµ¤À¤¬¹Ó¤¤¥¿¥¤¥×¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤ÆµÕ¤ËÊªÀÅ¤«¤ÊÊý¤¬ÉÝ¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤«¤é¤ÎÎÉ¤µ¤â°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¹¹¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥È¥Ë¡¼¡¦¥¿¥óÌò¡§Ã«ÅÄÊâ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÇÌó2½µ´ÖÄø¡¢Àã¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÄ¹Ìî¤ä·²ÇÏ¤Ç»£±Æ¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÁÜºº´±¤ò¥¢¥Æ¥ó¥É¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï²¶¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¡¢²¿½è¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Ï¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤·¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢È¡´Û¤Ç¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ï°ìÀ¸¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡Ê¡»³¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤³¤Î±Ç²è¤¬¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÀ±¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÁÜºº´±¤â¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤â¡¢°Æ³°¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤âSF¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ç²ÄÇ½°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ÎÊª¸ì¤¬±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î±³¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢ºß¤ëÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´úËÜÊ¸Â§Ìò¡§¹õÅÄÂçÊå¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¸½¾ì¤¬¤È¤Æ¤â²á¹ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´°À®¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡»³¤µ¤ó¡¢ÂçÀã¸¶¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ´é¤ËÀã¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸Þ½½ÍòÌò¡§·§ÌÚÎ¦ÅÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ËÜºî¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¤¿»þ¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ÈÆüËÜ¤Î·Ù»¡¡¢¤½¤·¤ÆFBI¤Î¶î¤±°ú¤¤¬À¸¤à¶ÛÄ¥´¶¤Ë°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤é°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¼¡¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Àã¤«¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¨Àè¤·¤ÆÀã¤«¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÀô¤µ¤ó¤Ë¹õÅÄÂçÊå¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌµÃã¿¶¤ê¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤éÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬¸·¤·¤¤»£±Æ¤ò»Ù¤¨¡¢ºîÉÊ¤Î¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤ÇÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Æ»·ÙSPÌò¡§³û»ÖÅÄÉ²Ì´¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï´û¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤ò´Ñ¤ÆÂçµã¤¤·¤¿»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿ºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤â³§¼Â¤È¸îÆ»¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤»¤ê¤Õ¤òÊ¡»³¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¹¤Ê¤«¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤ËÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Ï²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤Þ¤éÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
