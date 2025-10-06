¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤ÎÈ¬¤¬¥í¥óÌÓÍî¤ÁÉð¼ÔÆ¬»Ñ¤ò¥Ý¥¹¥È¡¡ÄïÄï»Ò¤Î»Ö¤ÎÂç¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ò·ë¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍî¸ì²È¡¢Î©Àî»Ö¤ÎÈ¬¡Ê51¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Î©Àî»Ö¤ÎÊåÌç²¼¤ÎÄïÄï»Ò¤Ç¤¢¤ëÎ©Àî»Ö¤ÎÂç¡Ê37¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»Ö¤ÎÈ¬¤Ï¸½ºß¡¢¡ÖÎ©Àî»Ö¤ÎÈ¬¤ÎÅì³¤Æ»ÃæÉ¨±»ÌÓ¡ÁÃúñþ¡Ê¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡Ë¤ÈÍî¸ì¤ÇÊâ¤¯Åì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Åì³¤Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÍî¸ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç°ë½É¤Î²ñ¾ì¡¦Åì¸÷±¡¤ò»Ö¤ÎÂç¤¬Ë¬¤ì¤¿¤â¤Î¡£»Ö¤ÎÈ¬¤Ï¡Ö»Ö¤ÎÂç¤¯¤ó¤¬»Å»öÁ°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ò·ë¤¦Á°¤Î¡È¥í¥óÌÓÍî¤ÁÉð¼ÔÆ¬¡É¡¢¤Ç»Ö¤ÎÂç¤È¥Ý¡¼¥º¤ò»£¤ë¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¢¡Î©Àî»Ö¤ÎÈ¬¡Ê¤¿¤Æ¤«¤ï¤·¤Î¤Ï¤Á¡Ë1974Ç¯¡Ê¾¼49¡Ë5·î24Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¸ÍÄÍÀ¸¤Þ¤ì¡£00Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë5·î¡¢Î©Àî»Ö¤ÎÊå¤ËÆþÌç¡£09Ç¯Æó¤ÄÌÜ¡£11Ç¯¡ÖÂè10²ó¤µ¤¬¤ß¤Ï¤é¼ã¼êÍî¸ì²ÈÁª¼ê¸¢¡×Í¥¾¡¡£12Ç¯¡ÖÁ°¶¶Âè»Í²ó¼ã¼êÍî¸ì²ÈÁª¼ê¸¢¡×Í¥¾¡¡£17Ç¯¿¿ÂÇ¤Á¡£168¥»¥ó¥Á¡¢74¥¥í¡£·ì±Õ·¿B¡£