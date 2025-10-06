¡ÚÌ¡²è¡Û¹âµé¤Ê±·¤òÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡¡È¿©¡É¤òÄÌ¤·゙¤ÆÊì¤ÈÌ¼¤Î·ò¤ä¤«¤Ê´Ø·¸¤òÉÁ¤¯¡Ø¤¦¤Ê¤゙¤ÎÌ£¡Ù
¡¡¹âµé¤¦¤Ê½Å¤ò½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¿·Â´½÷»Ò¡£¡Ö°Æ³°¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¡×¤È´üÂÔ³°¤ì¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¼¡¤Î½µ¤Ë°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¤¦¤Ê¤®¤ÎÌ£¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡È¿©¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Æ»Ò¤Îå«¤òÉÁ¤¯Ì¡²è¡Ø¤¦¤Ê¤®¤ÎÌ£¡Ù¤¬X¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥³¥«¥ï¥¤¡Ê@mako_illust¡Ë»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏÀßÄêÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤äµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥³¥«¥ï¥¤»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÀÄÌÚ·½²ð¡Ë
ーーËÜºî¤òÁÏºî¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥³¥«¥ï¥¤¡§´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¡²èÀ©ºî¤Ë¤â¤º¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µîÇ¯¤«°ìºòÇ¯¤¯¤é¤¤¤Ë½é¤á¤ÆÃ»ÊÔÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤½¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¾¦¶È¤Ç¤ÎºîÉÊÈ¯É½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´ë²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤«¤ÇÄ¹¤¯ºîÉÊ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËSNS¤ÇÈ¯É½¤¹¤ëÍÑ¤ËÃ»ÊÔÌ¡²è¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤¬ËÜºî¤Ç¤·¤¿¡£
ーーÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Þ¥³¥«¥ï¥¤¡§ËÜºî¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ë¹½ÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤âÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÂçÊÑ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¿©¤Ù¤¿¥â¥Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¿Í¤ä»×¤¤½Ð¤Ç¿©»ö¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Þ¥³¥«¥ï¥¤¡§»ä¼«¿È¡¢¤¦¤Ê¤®¤ËÆÃÊÌ¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¾®³Ø4Ç¯À¸¤Îº¢¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þÍÄÃÕ±à»ù¤«¾®³Ø1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿»ä¤¬²ÈÂ²¤Ç¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÏÉáÄÌ¤Ë¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖÇ¯²¼¤Î»ä¤ÏÊ¿µ¤¤Ç¤¦¤Ê½Å¤òÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è¤È¤½¤ì¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ÁÄÉã¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»ä¤¬Æ¯¤»Ï¤á¤¿º¢¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½ÐÄ¥¤ÇÀÅ²¬¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÉÍ¾¾¤ËÅ¾¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤È2¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤¤ê¤Ç³°¿©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Çµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤¦¤Ê¤®¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¦¤Ê¤®¤ò½Ð¤¹°û¿©Å¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç¤âËèÆüÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÆü¾ïÅª¤Ë¹ØÆþ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·ÃÍ¤¬Ä¥¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Ê¤®¤Ë¤Ï²¿¤«¡ÈÆÃÊÌ¤µ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥â¥Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÃ£À®¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¥é¥¹¥È¤âÁ°¸þ¤¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥³¥«¥ï¥¤¡§»ä¤Î¤Ê¤«¤ÇÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤ÎÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ¯¤»Ï¤á¤¿º¢¤ÎÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¦¤Ê¤®¤¬¤¢¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¸À¤¦¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Âç¤¤¤¥´ー¥ë¤À¤±¤ò¤ß¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ´Ö¤Ë¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿ÍÀ¸¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î´õË¾¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢1¤Ä¤Î¥´ー¥ë¤ÎÀè¤Ë¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤òºî¤Ã¤ÆÊª¸ì¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ーーËÜºî¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Þ¥³¥«¥ï¥¤»á¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥Þ¥³¥«¥ï¥¤¡§ºîÉÊ¤ÎÍ×½êÍ×½ê¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤¦¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ê¤®¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤Ï»ä¤Ê¤ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤ÏºÇ½éÀþ²è¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¤¦¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·´°À®¸å¤Ë²þ¤á¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«ÉáÄÌ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£·è¤·¤Æ¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤â¡¢¤¦¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥³¥«¥ï¥¤»á¤Ç¤¹¤¬¡¢³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¥Þ¥³¥«¥ï¥¤¡§¸µ¡¹¤ÏÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢½é¤á¤ÆºîÉÊ¤ò1ËÜÉÁ¤¤¢¤²¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ã±½ã¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ç¤º¤Ã¤Èºî¶È¤¹¤ë¤Î¤¬¿É¤¹¤®¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÁÏºî¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂç³Ø¤Ç¤Ï±Ç²è¤ò³Ø¤Ó¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤ÏCM¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡CM¤ÎÀ©ºî¤ò4Ç¯¤Û¤É¤·¤¿º¢¤Ë·ëº§¤ò¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬¤Û¤·¤¤¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦¸å¤Î»Å»ö¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤Î»þ´Ö¤¬¼«Í³¤Ç»Ò°é¤Æ¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤Æº¬À¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ³¨¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤ÏÅö½é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿Ì¡²è²È¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥³¥«¥ï¥¤¡§Ì¡²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢º£¾¦¶È¥Ç¥Ó¥åー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿§¡¹¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢»ä¤¬Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï±Ñ¸ì¤âÃý¤ì¤ºÆëÀ÷¤à¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¤¬ÉÁ¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸½ºß¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=ÀÄÌÚ·½²ð¡Ë