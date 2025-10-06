¡È¤ª¤«¤Ôー¡É¤³¤È²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÈäÏª¡¡¥«¥é¥ª¥±Ç®¾§Æ°²è¤ÎÁª¶Ê¥»¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¿À¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬10·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç95ÅÀ°Ê¾å³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°Õ³°¤ÊÁª¶Ê¤È²Î¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òáã¤ì¤µ¤»¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â
¡¡¡Ö¡Ú²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Û¥«¥é¥ª¥±95ÅÀ°Ê¾å¤È¤ì¤ë¤«¤Ê¡ª¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤Ç²¬ÅÄ¤Ï¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ÎºÎÅÀ´ë²è¤ËÄ©Àï¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë95ÅÀ°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö95ÅÀ!? ÁêÅöÆñ¤·¤¤¤è¡¢95¤Ï¡Ä¡Ä90ÅÀ¤¤¤Ã¤¿¤é¡È¥¹¥´¤¯¤Í¡©¡É¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ê¤ë¤è¡©¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢1¶ÊÌÜ¤Ï¡Èµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢L'Arc～en～Ciel¤Î¡Öflower¡×¤òÁª¶Ê¡£hyde¤Ë´ó¤»¤¿¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÎÅÀ¥âー¥É¤òÆþ¤ìËº¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬È¯³Ð¡£¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2²óÌÜ¤Î¡Öflower¡×¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿²¬ÅÄ¡£ÅÀ¿ô¤Ï¡Ö89.044ÅÀ¡×¡£¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¹âÆÀÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡2¶ÊÌÜ¤Ïtuki.¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤òÁª¶Ê¤·¤¿¡£¥Ð¥éー¥ÉÄ´¤Î³Ú¶Ê¤ÇÎ¢À¼¤â´ïÍÑ¤Ë¤Þ¤¸¤¨¤Ê¤¬¤éÇ®¾§¤¹¤ë²¬ÅÄ¡£3¶ÊÌÜ¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¥Þ¥êー¥´ー¥ë¥É¡×¤â¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ì¤òÃúÇ«¤Ë²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ïback number¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¡×¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¡ÖAlive¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¤òÂ³¤±¤ÆÁª¶Ê¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ95ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤¿¤é¤¤¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦1²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Äã²»¤«¤é¹â²»¤Þ¤Ç¤Î¹¤¤²»°è¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿²¬ÅÄ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤â¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç ¤³¤Î²ó¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡Ö²Î¾å¼êー¡ª¡ª¤Ê¤ó¤«²þ¤á¤Æ¤ª¤«¤Ô¤Û¤ó¤ÈÁ´¤Æ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Î¾å¼ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²¬ÅÄ¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¥é¥ë¥¯¤È¥¸¥ã¥ó¥Ì¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Û¤ó¤È¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Öflower¡×¤òÁª¶Ê¤·´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤ª¤«¤Ôー¡¢¥Ê¥¤¥¹Áª¶Ê¡ª¡ª flower¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¡Ö°ì¶ÊÌÜ¤«¤é¥é¥ë¥¯¤Îflower¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿À¤¹¤®¤ëÁª¶Ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢back number¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¡×¤â°ÊÁ°¡È²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ÉÆ°²è¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÏM¥êー¥°¡¦KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ëã¿ý¤ò¿¿·õ¤ËÂÇ¤Ä»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤³¤ÎÆ°²è¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£M¥êー¥°¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤³ºÇ¶á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¡È²¬ÅÄ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡É¤¬È¯¸«¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¤èー¤Á¤ã¤ó¡Ë