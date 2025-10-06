¥·¡¼¥ÉŽ¤¥é¥¦¥ó¥ÉŽ¤VC¡Ä¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¶È³¦Ž¢Ä¶ÆþÌçŽ£
¡Ú¿Þ²ò¡Û¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Æ¡¼¥¸
»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÆó¶Ë²½¤Ë²Ã¤¨¡¢Åì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì²þ³×¤Î¹ÓÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£¥¤¥°¥¸¥Ã¥È¤ÎÄ¹´ü²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤À¡£·ãÊÑ´Ä¶¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¤Ï¤É¤³¤«¡£¡Ø½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ù10·î11Æü¡¦18Æü¹çÊ»¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼100¡×¤À¡£
³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¶½´ë¶È¤ò¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡£´ûÂ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÈÆâ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤ë¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¶È³¦¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Î»º¶ÈÀ¸ÂÖ·Ï¡Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
À®Ä¹ÃÊ³¬¤ÏÂç¤¤¯4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë
¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤ÏÂç¤¤¯4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤º¡Ö¥·¡¼¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©Á°¤Î»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ²¾Àâ¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ë»þ´ü¤Þ¤Ç¡£¼Ò°÷¤ÏÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¢¡¼¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä±Ä¶ÈÉô°÷¤òÁý°÷¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¿¥²½¤¬¿Ê¤à¡£»Ô¾ì¤ä¸ÜµÒ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¡ÊPMF¡Ë¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÏÀÖ»ú·Ð±Ä¤¬Â³¤¯¡£
ÀÖ»ú¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â»ö¶È¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤ì¤Ð¡Ö¥ß¥É¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ËÆþ¤ë¡£¿Í»ö¤ä¹Êó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡Ç½¤òÀ°È÷¤·¡¢½¾¶È°÷¤Ï¿ô½½¿Íµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ì¥¤¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÏÀ®½ÏÃÊ³¬¤Ç¡¢IPO¡Ê¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡Ë¤äM¡õA¤Ë¤è¤ë¥¤¥°¥¸¥Ã¥È¡Ê½Ð¸ýÀïÎ¬¡Ë¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¾å¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ö¶È·×²è¤ÎºöÄê¤ä¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
À®Ä¹¤Î³ÆÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ï¿·³ôÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ²È¤«¤é¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¡¼¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¡£¡Ö¥·¥ê¡¼¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ï¡¢¤³¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÃÊ³¬¤ò»Ø¤¹¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥É¤Ï¿ôÉ´Ëü¡Á¿ôÀéËü±ß¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¤Ï1000Ëü¡Á¿ô²¯±ß¡¢¥ß¥É¥ë¤Ï¿ô²¯¡Á10²¯±ßÄøÅÙ¡¢¥ì¥¤¥¿¡¼¤Ï¿ô½½²¯±ß°Ê¾å¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¤¿¤À¤·¶â³Û¤Ï¶È¼ï¤ä»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¾å¾ì´ë¶È¤Î³ô²Á¤Ï»Ô¾ì¤Î¼ûµë¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ë¤¬¡¢Ì¤¾å¾ì¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î³ô²Á¤Ï´ë¶È¤ÈÅê»ñ²È¤Î¸ò¾Ä¤Ç·è¤Þ¤ë¡£Ä´Ã£¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë´ë¶È¤ÎÉ¾²Á³Û¡Ê³ô²Á¡ßÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡Ë¤Ï¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÁ°²ó¤è¤êÄã¤¤¿å½à¤Ç»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥é¥¦¥ó¥É¡×¤â¤¢¤ë¡£É¾²Á³Û¤¬10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¡¢100²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¥Ç¥«¥³¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
VC¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡©
Åê»ñ²È¤Ë¤Ï¡¢VC¡Ê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
VC¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÎ©·Ï¡¢À¯ÉÜ·Ï¡¢Âç³Ø·Ï¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤¬½Ð»ñ¤¹¤ëCVC¡Ê¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¶È¼ï¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡£³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¥¤¥°¥¸¥Ã¥È»þ¤ËºâÌ³¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢µ¯¶È²È¤Î¥á¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·Ð±Ä»Ù±ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊVC¤â¤¢¤ë¡£
»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿CVC¤Ë¤è¤ë½Ð»ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ê»ö¶È¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¡ÖÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¡×¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
