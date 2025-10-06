¡ÔÉã»Ò¤¬Æâ½ï¤Ç¡Ä¡Õ¿¼Ìë¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇØÆÁ»þ´Ö!? Êì¤ÏÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¤â¡Ö¼Â¤Ï¿·¼ê¤Î¼Ò²ñ¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
19ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦²£Êöº»Ìï¹á¤µ¤ó¡£ºÇ¶á¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ¿Ìä¤äÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ëÉ×¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¸À¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¡£É×¤ÈÂ©»Ò¤¬¡¢µÙÁ°Æü¤Î¿¼Ìë¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤ËÌ©¤«¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î»þ´Ö¤µ¤¨¤â¤¬¡Ö¼Ò²ñ¶µ°é¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÙÁ°Æü¤ËË¬¤ì¤ëÉã»Ò¤Î¡ÖÇØÆÁ¤Î»þ´Ö¡×
ºÇ¶á¡¢µÙ¤ß¤ÎÁ°¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉã»Ò¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¡¹¤È¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦»ä¤ËÆâ½ï¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤ä¥«¥Ã¥×¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¤ÎÇØÆÁ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬Â©»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤Çµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤À¤±¤¦¤ë¤µ¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»õËá¤¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡ª¡Ë¡£
¤¿¤Þ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤«¤Ë¸«¤«¤±¤ë¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤â¤¦¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤·¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡£¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÊÖ¤·¤ò¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î»Ñ¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ÏÉ×¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡Ö¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¶µ°é¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Æ±¤¸±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¦¿¼Ìë¤Î¤Õ¤¿¤ê»þ´Ö¡¢¤½¤³¤ËÇØÆÁ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤É¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤ä¤¹¤¤»þ´Ö¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°¼Ô¤òºè¤Ë¡Ö¿·¼ê¤Î¼Ò²ñ¶µ°é¡×¤ò¤¹¤ëÉ×
É×¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂ©»Ò¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê»¶¤êÊý¤ò¤¹¤ë°¤ÎÁÈ¿¥¤Î»°²¼¡Ê¢¨ÁÈ¿¥¤ä½¸ÃÄ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â²¼¤ÃÃ¼¤Î¼Ô¡Ë¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¡Ö³Ø¤Ö»ÑÀª¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤¤¤Æ¤âÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤Ë¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤â¤·¤Ê¤¤½ê¶È¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤É¤¤Ç¤â¡ÖµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¤¤¤¤¡£³Ø¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿À¸¤Êý¤À¨¡¨¡¡£É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï³Ë¿´¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â´èÄ¥¤ë¡ª¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÏÁÇÄ¾¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÍ¡¤·Êý¤Ï¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤Î´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¶Á¤¯¤ä¤êÊý¡£ÌµÍý¤Ë¿¿»÷¤¹¤ë¤Î¤ÏÄü¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤ÏÉ×¤ò¿®Íê¤·¤ÆÇ¤¤»¤è¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤«¡¢»ä¤ËÎ®¤ìÃÆ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡£
¤ä¤ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢É×¤¬¸À¤¦¡Ö³Ø¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤É³¨¤À¤±¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Î¤³¤È¡©¤È¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤³¤ß¤Í¡¦¤µ¤ä¤«¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡¢1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¡¢Âè°ì»ÒÃÂÀ¸¤òµ¡¤Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ö¤Þ¤á¡Ê°¦¾Î¡Ë¡×¤È¤ÎÆü¾ï¤ò³¨Æüµ¤Ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£2017Ç¯¤ËÄ¹½÷¡Ö¤æ¤á¤³¡Ê°¦¾Î¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Þ¤áÆüµ¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤Þ¤áÆüÏÂ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Á¤ó¤Á¤ó¤Ü¤¦¤º¤Î¤À¤¤¤Ü¤¦¤±¤ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ø¤Ø¤¿¤Î¤è¤³¤º¤£±¡¦£²¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£