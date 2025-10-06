¡ÖÁá·Ä¤ÈMARCH¤Î·èÄêÅª¤Êº¹¡×¡£»äÎ©Ì¾ÌçÆ±»Î¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¡×¤Ï10Âå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Âç³Ø¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ë¤Ê¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤¬¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂç³Ø¼õ¸³¤Î»ý¤Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤»þÂå¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Âç³Ø¿Ê³Ø¡×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñÀÒ¡§¡Ø17ºÐ¤Î¤È¤¤ËÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼õ¸³¤Î¤³¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤³¤È¡£¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼õ¸³¤Î·èÄêÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÈ¯´©¤òµÇ°¤·¤ÆÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ó¡¼¤ä¤Þ»á¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Áá·Ä¤ÈMARCH¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤¢¤ëÊÉ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤Ë¡©
¡½¡½Áá·Ä¤ÈMARCH¤Ï¤È¤â¤Ë»äÎ©¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤ÏÊÐº¹ÃÍ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿º¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ó¡¼¤ä¤Þ»á¡Ê°Ê²¼¡§¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡Ë¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤É¤Á¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂç³Ø¤â¤¤¤¤Âç³Ø¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤ºÆüËÜ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤Ì¾ÌçÂç³Ø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¼ºÇÔ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤ËÎ¾¼Ô¤ËÊÉ¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡§1¤Ä¤Ï¼Ò²ñ¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ïºß³ØÀ¸¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ç¤¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÌ¤ËÎÉ¤¤°¤¤¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá·Ä¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÃæ¿´¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëOB¡¦OG¤¬Èó¾ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¢¿¦¤Ç¤â»äÎ©¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤Î2¹»¤À¤±¤Ï½ñÎà¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¹Í¤Ç¤âÂç¶ìÀï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢MARCH¤¬Äã¤¤¤È¸À¤¦¤è¤ê¤âÁá·Ä¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿OB¡¦OG¤«¤é¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÁá·Ä¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ò¸Ù¤¤¤Ç¡Ö³ØÍ§¡×¤È¤·¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢MARCH¤Î³ÆÂç³Ø¤Ë¤â½Ä¤ä²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá·Ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯¸Ç¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¡Ö°ðÌç²ñ¡×¤ä¡Ö»°ÅÄ²ñ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁá·Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Áá·Ä¤Ï¤É¤Î¶È³¦¤Ç¤âOB¡¦OG¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¶¯¤¤¤Ê¤È¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë