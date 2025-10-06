¡Ú¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Û»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¤è¤¯»È¤¦¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿6Ê¸»ú¡×¤ÎNG¸ýÊÊ
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë
1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä
¡¡»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¡ÖÌÀÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤â¤ä¤í¤¦¡×¡Ö¤¢¤ì¤âº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ä¹»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¹¥¯¤¬º£Æü1Æü¤Ç¤Ï¤É¤¦¤»½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÍâÆü¤Ë»ý¤Á±Û¤¹¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£¤¹¤°¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤¿¤Ã¤¿¡Ö6Ê¸»ú¡×¤Î¸ý¥°¥»
¡¡¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸ý¥°¥»¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤À¤±¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼¤¬¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤À¤±¡×»Å»ö¤ò¤Ä¤á¤³¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¬¥¹·ç¤Î¼Ö¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¥¿¥ó¥¯¤¬¶õ¤Ç¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÇ³ÎÁ¤òÊäµë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¼«Ê¬¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤áÄù¤áÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯
¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¼êÃÊ¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤áÄù¤áÀÚ¤ê¤Î»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤À¤±¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤À¤È¼é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¤Ç¤âÃ¯¤«¤È¤ÎÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Àè¤Ë±Ç²è¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢»Å»ö¤Î¿Ê¤ß¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¿Ê¤ß¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ÍâÄ«ºÆ³«¤¹¤ë¤È»Å»ö¤Ï¥¹¥¤¥¹¥¤¤Ï¤«¤É¤ê¡¢Á°Æü¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤êÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤È°ì¤Ä¤À¤±¡×¤ÈÌµÍý¤ËÂ³¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÄü¤á¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¡Ö¤¢¤È°ì¤Ä¤À¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÄù¤áÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤¬Ä½¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ë¡£
¡¡»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤ò¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë