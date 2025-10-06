Photo: Adobe Stock

¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ­¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë

1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä

¡¡1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£

¡¡»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¡ÖÌÀÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤â¤ä¤í¤¦¡×¡Ö¤¢¤ì¤âº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¡¡Ä¹»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¹¥¯¤¬º£Æü1Æü¤Ç¤Ï¤É¤¦¤»½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢ÍâÆü¤Ë»ý¤Á±Û¤¹¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

º£¤¹¤°¤ä¤á¤ë¤Ù¤­¤¿¤Ã¤¿¡Ö6Ê¸»ú¡×¤Î¸ý¥°¥»

¡¡¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸ý¥°¥»¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤À¤±¡×¤Ç¤¹¡£

¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥­¡¼¤¬¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Èè¤ì²Ì¤Æ¤ë¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÃÙ¤ì¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£É¬Í×¤ÊµÙÂ©¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Í¥ÀèÅÙ¤Î¹â¤¤»Å»ö¤ÇºÇ¹â¤ÎÀ®²Ì¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤À¤±¡×»Å»ö¤ò¤Ä¤á¤³¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¬¥¹·ç¤Î¼Ö¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¥¿¥ó¥¯¤¬¶õ¤Ç¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÇ³ÎÁ¤òÊäµë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

­¡¼«Ê¬¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤áÄù¤áÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯

¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¼êÃÊ¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¡¼¥ë¤ËÊÖ¿®¤·¡Ê¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡ÊÌ´¤Ç¤â¸«¤Æ¤í¡Ë¤Î¤Ï¤¢¤­¤é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤áÄù¤áÀÚ¤ê¤Î»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤À¤±¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤À¤È¼é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¤Ç¤âÃ¯¤«¤È¤ÎÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Àè¤Ë±Ç²è¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£

­¢»Å»ö¤Î¿Ê¤ß¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ë

¡¡¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¿Ê¤ß¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£

1Æü¤¬½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤­¡¢¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î»Å»ö¤Ë¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ÍâÄ«ºÆ³«¤¹¤ë¤È»Å»ö¤Ï¥¹¥¤¥¹¥¤¤Ï¤«¤É¤ê¡¢Á°Æü¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤êÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤È°ì¤Ä¤À¤±¡×¤ÈÌµÍý¤ËÂ³¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÄü¤á¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤

¡Ö¤¢¤È°ì¤Ä¤À¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÄù¤áÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤¬Ä½¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ë¡£

¡¡»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤ò¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

¡ÊËÜµ­»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥­¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë