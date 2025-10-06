¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡È»Ë¾åºÇÂç¤Î¹õÎò»Ë¡É30²¯±ß¤ÎÂçÀÖ»ú¤Ë¶ÄÅ·¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤â¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¡Ê53¡Ë¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡¡¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°áÎÁÉÊÅ¹¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¡È»Ë¾åºÇÂç¤Î¹õÎò»Ë¡É¤È¤µ¤ì¤¿ÀÖ»ú30²¯±ß¤Î¸¶°ø¤Ë¶ÄÅ·¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤ÎÌ¥ÎÏ¡ª¡×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ±¼Ò¤Î¡È»Ë¾åºÇÂç¤Î¹õÎò»Ë¡É¤È¤¤¤¦Âç»ö·ï¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Âç»ö·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2002Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖÌîºÚÈÎÇä¡×¡£°áÎÁÉÊ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿»ö¶È¤ËÆüÂ¼¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç?¥¦¥½¤Ç¤·¤ç?°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1000²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î»ö¶È¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯µ¤¤ÊÍ½Â¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï1Ç¯È¾¸å¤Ë30²¯±ß¤ÎÂçÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËSnow¡¡Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¤À¤í¡ÄÂ»³²¤¬¡×¤È¶Ã¤¡¢ÆüÂ¼¤â¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤¤¤íÌÂ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤â¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£