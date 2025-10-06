¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¿Í¡×¤È¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¿Í¡×½»¿¦¤¬¶µ¤¨¤ë¡È¤¿¤Ã¤¿1Ê¸»ú¡É¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
¼þ¤ê¤ÎÀ®¸ù¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎµÕ¶¤³¤½¤¬À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£Áµ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢Èæ³Ó¤äÎôÅù´¶¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤òÁµÁÎ¤ÎÛÆÌî½ÓÌÀ»á¤¬Àâ¤¯¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÛÆÌî½ÓÌÀ¡Ø´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¡½Áµ¤Î¶µ¤¨42 µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎôÅù´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¸½Âå¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬Äã¤¤¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡×
¡¡½ë¤¤²Æ¤Ë¤ÏÏ§¡ÊÃÈ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î²Ð¤òßõ¤¹ÁõÃÖ¡Ë¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´¨¤¤Åß¤Ë¤ÏÀð»Ò¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Áµ¨Àá¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Åß¤Ë¤ÏÏ§¤¬¡¢²Æ¤Ë¤ÏÀð»Ò¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»þ´ü¤¬²á¤®¤ì¤Ð¡¢Êª»ö¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÎÇ½ÎÏ¤ä·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¾Ç¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤ÎÀ®¸ù¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡Ö¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÎôÅù´¶¤ä¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÉÔ°Â¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
