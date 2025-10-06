Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ChatGPT¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö»×¹Í¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¸¤¤Ê¹¤Êý¡É¤È¤Ï¡©
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI²óÅú¤Î¼Á¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³
¡¡¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾ì¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¾å»Ê¤äÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×Åª¤ÊÈ¿±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾ì¤¬ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£¿·¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¿·µ¬»ö¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¡ÖÈ´¤±¡×¤ä¡ÖÏ³¤ì¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È´ë²è¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢Æþ¤ê¤Î´ë²è¡×¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¾å¤Ç¡¢É¬¤ºËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¡×¤È¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£É¾²Á¤ò¤·¤è¤¦¤Ë¤â¾ðÊó¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½ÏÎý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À´ë²è¤È¤·¤ÆÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Û£Ëæ¤µ¤¬»Ä¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤±¤ò¸«¤Æ¥Ô¥ó¤È¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¾õÂÖ¤À¤±¤ò¸«¤ÆºÙÉô¤Þ¤Ç¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡Ö´ë²è¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê9¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤Ï
¡Ö´ë²è¡×¤ËÉ¬Í×¤ÊÂåÉ½Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï5W1H¤Ç¤¹¡£
¡ÖWho¡×¡ÖWhy¡×¡ÖWhat¡×¡ÖWhere¡×¡ÖWhen¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖHow¡×¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢Æþ¤ê¤Î´ë²è¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆGO¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Í×ÁÇ¤´¤È¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤¬´ë²è¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ù¥¿¡¼¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1¤Ä¤Ï¡¢¡ÖWhom¡×¡£¡ÖWho¡×¤¬¡ÖÃ¯¤¬¤ä¤ë¤«¡×¤Ê¤é¡¢¡ÖWhom¡×¤Ï¡ÖÃ¯¤È¤ä¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖHow much¡×¤È¡ÖHow many¡×¡¢ÈñÍÑ¤È¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤â½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢1¹Ô¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡Ö6W3H¡×¤¬À°Íý¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÆâÍÆ¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤Þ¤«¤ËGO¡¿Not GO¤ÎÉ¾²Á¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä²ñµÄÄó½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿ô¥Ú¡¼¥¸¤Û¤É¤Î»ñÎÁ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆ¬¤«¤é»ñÎÁ¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Îºî¶È¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡Ö6W3H¡×¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë²è¤ÎÅÚÂæ¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö6W3H¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
9¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òAI¤Ç½Ö»þ¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ëµ»Ë¡¡Ö6W3H¡×
¡Ö6W3H¡×¤ËÀ°Íý¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´Éô¤Ç9¹àÌÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇºÙÊ¬²½¡¢¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Á¡×¤È¡¢²»¤ò¾å¤²¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤òAI¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÆùÉÕ¤±¤¹¤ëµ»Ë¡¤½¤Î25¡Ö6W3H¡×¤Ç¤¹¡£Åê¤²¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢AI¤¬9¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¤ËÂ³¤±¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÆþ¤¹¤ë¡Ó
¡¡Àè¤Ë¤¢¤²¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢6W3H¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£6W3H¤Î³ÆÍ×ÁÇ¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
¡¡What¡Ê²¿¤ò¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÆâÍÆ¤äÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Why¡Ê¤Ê¤¼¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÇØ·Ê¤äÍýÍ³¡¢²ÁÃÍ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Who¡ÊÃ¯¤¬¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Whom¡ÊÃ¯¤È¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Where¡Ê¤É¤³¤Ç¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¾ì½ê¤äÈÏ°Ï¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡When¡Ê¤¤¤Ä¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä´ü´Ö¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡How¡Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÊýË¡¤ä¼êÃÊ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡How much¡Ê¤¤¤¯¤é¤Ç¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥³¥¹¥È¤ä¼ý±×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡How many¡Ê¤É¤ì¤À¤±¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¿ôÎÌ¤äµ¬ÌÏ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡AI¤Ï1¹Ô¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¡¢6W3H¤È¤·¤ÆÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÊä´°¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿6W3H¤ÎÍ×ÁÇ´Ö¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¤È¤ëºî¶È¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò´ë²è½ñ¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾ì¤Ë½Ð¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤É¤ì¤âÃê¾ÝÅª¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¸½¼ÂÅª¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£µ»Ë¡¡Ö6W3H¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ôÊ¬¤Ç³Æ°Æ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸¡Æ¤¤¹¤ë¤À¤±¤Î»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤òAI¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡AI¤«¤é¤Î²óÅú¤ò100¡óºÎÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢Æþ¤ê¤Î´ë²è¡×¤È¤·¤ÆµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤Î¤¿¤¿¤Âæ¤È¤·¤Æ¤Ï½¼Ê¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ë²è¸¡Æ¤¤Î¼´¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö´ù¾å¤Î¶õÏÀ¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñµÄ¤â¡¢¼Â¸½¤Ø¤È¸þ¤±¤¿¼¡¤Ê¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¾ì¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡µ»Ë¡¤½¤Î25¡Ö6W3H¡×¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡È»×¹Í¤Î¼Á¡É¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë