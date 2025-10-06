¡Ö´í¤Ê¤¤¶¶¤ò¤ï¤¿¤ë¡×¤Ï¤É¤¦±Ñ¸ì¤ËÌõ¤¹¡© ¡ÚËÌÂ¼°ì¿¿¡¡·îÍËÆü¤Î¡Ö±Ñ¼ÚÊ¸¡×¡Û#20
ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë±ÑºîÊ¸¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ª #20
¡¡±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤«¤éÂç¤¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì³Ø¼Ô¡¢ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¡£±ÑÊ¸ÆÉ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃøºî¤ÎÂ¿¤¤ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Î´ðÁÃ¤Ï¡¢±ÑºîÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¿¤Î±Ñ²ñÏÃÎÏ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¼ÚÊ¸¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç±ÑºîÊ¸¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡£¿ô¡¹¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤ò¡Ö¾åµé¡×¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢Ëè½µ±Ñ¼ÚÊ¸¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÚÎãÂê¡Û¤ÎÏÂÊ¸±ÑÌõÌäÂê¤ËÆÈÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï½Ö»þ¤ËÌõ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤º±ÑÊ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢[²òÅú¡¦²òÀâ]¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÉ½¸½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²òÀâ¤ò°ìÄÌ¤êÍý²ò¤·¤¿¤é¡¢¡ÚÎý½¬ÌäÂê¡Û¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÎãÂê¡Û°Ê²¼¤ÎÏÂÊ¸¤ò±Ñ¸ì¤ËÌõ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èà½÷¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï´í¤Ê¤¤¶¶¤ÏÅÏ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Î²òÅú¡¦²òÀâ¡Ï
She won¡Çt take any chances at a time like this.
¡Ö´í¤Ê¤¤¶¶¤ò¤ï¤¿¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´·ÍÑ¶ç¤Ç¤¹¡£Ä¾Ìõ¤Îcross a dangerous bridge¤â°ì±þÄÌ¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ÇÉÑÈË¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤â¼è¤é¤Ê¤¤¡¢ÍÑ¿´¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Înot take any chances ¤änot take any risks¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£7·î30Æü¤Ë¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ÇµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£CNN¤¬¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Îµ²±¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¤ÄÅÇÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â´í¤Ê¤¤¶¶¤ÏÅÏ¤é¤Ê¤¤¡Ê¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ÆÍÑ¿´¤ÏÂÕ¤é¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
We have reports of an initial wave that hit parts of Japan only about 30 centimeters high, but the authorities there aren¡Çt taking any chances.
¡ÖÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î°ìÉô¤ËºÇ½é¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢¹â¤µ¤Ï¤ï¤º¤«30¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤ÏÍÑ¿´¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
»²¾È¡§https://youtu.be/f0rP_Nrh9aY
¤µ¤é¤Ë±þÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤Ëwith¡Ä¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤Î¥ê¥¹¥¯¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢She won¡Çt take any chances with safety at the construction site.¤Ç¡ÖÈà½÷¤Ï·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÕ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤òÉ½¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎý½¬ÌäÂê¡Û
·ò¹¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌµÃã¤·¤Ê¤¤¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£
[²òÅú]
When it comes to your health, it¡Çs best not to take any chances.
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§º£²ó°·¤Ã¤¿not take any chances¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍÑ¿´¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¡ÖÌµÃã¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤ÎÌõ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£It¡Çs best not to take any chances.¡ÖÍÑ¿´¤¹¤ë¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÌµÃã¤·¤Ê¤¤¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×Á´ÂÎ¤¬ÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°Åµ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÌÂ¼°ì¿¿¡Ê¤¤¿¤à¤é¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë
1982Ç¯À¸¤ì¡£2010Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¸å´üÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£³ØÉôÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸»þÂå¤Ë´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¼õ¸³½Î¡¢Î´À¹¥¼¥ß¥Êー¥ë¤ÇÆñ´ØÂç³Ø¼õ¸³ÂÐºö¤Î±Ñ¸ì¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¡£¼¢²ìÂç³Ø¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢09Ç¯°ÉÎÓÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô½õ¶µ¡¢15Ç¯¤è¤êÆ±Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¡Ø±ÑÊ¸²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ø±ÑÊ¸²òÂÎ¿·½ñ£²¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¸¦µæ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø±Ñ¸ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡Ø±Ñ¸ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡¡¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÊÓ¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø±ÑÊ¸ÆÉ²ò¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ù(NHK½ÐÈÇ¿·½ñ)¡¢¡ØÊ¸Ë¡ÃÎ¼±¤ÈÆÉ²òÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¾åµé±ÑÊ¸²ò¼á¥¯¥¤¥º60¡Ù¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¡£¶¦Ãø¡Ø¾åµé±ÑÃ±¸ì LOGOPHILIA¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥¯¡Ë¤Ê¤É¡£
