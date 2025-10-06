¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©°ìÈÖº¸¤Î³¨Ê¸»ú¤¬¤Ê¤Ë¤«Åö¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö🧛¡é️♨️🧑🎓💘👩🎓😂¡×¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡£
½©ÅÄ½ñÅ¹¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×Ï¢ºÜ¤Î±üÅè¤Ò¤í¤Þ¤µ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤¹¡£
µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤äÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô