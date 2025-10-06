¥«¥í¡¼¥é¤Ë¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ëÅÐ¾ì¡¡¥¥¢¡ØK4¡Ù¡¡²¤½£¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡¢Ìó500Ëü±ß¤«¤é
²¤½£C¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÃíÎÏ
¥¥¢¤Ï¡¢¿··¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡ØK4¡Ù¤Î²¤½£¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥·¡¼¥É¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢±Ñ¹ñ²Á³Ê¤Ï2Ëü5995¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó515Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡¢À¤³¦Å¸³«¤Ø¡Ú¥¥¢K4¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´22Ëç
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¤ä¥È¥è¥¿¡¦¥«¥í¡¼¥é¤Ø¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤1.0L¤ª¤è¤Ó1.6L¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤âÍèÇ¯ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ115ps¤òÈ¯À¸¤·¡¢6Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Þ¤¿¤Ï7Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡£
¥¥¢K4
1.6L¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï150ps¤Þ¤¿¤Ï180ps¤Î»ÅÍÍ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢7Â®AT¤Î¤ß¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë.
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡ØEV4¡Ù¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÇÛÃÖ¡£·×´ïÍÑ¤È¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍÑ¤Î12.3¥¤¥ó¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò1¤Ä¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ËÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥«¡¼¥×¥ì¥¤¤È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥ª¡¼¥È¤ÏÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙÄ´Àá¤äÁ÷É÷ÎÌ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª²»ÎÌ¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤Ê¤É¼çÍ×µ¡Ç½¤Ë¤ÏÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢K4¤Ï¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤À¤È¤¤¤¦¡£¸åÉôºÂÀÊ¤Î¥ì¥Ã¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½½Ê¬¤ÊÆ¬¾å¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤Ï438L¤À¡£
Á°¿È¤Î¥·¡¼¥É¤¬¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢K4¤Ï¥á¥¥·¥³À½¤Ç¤¢¤ë¡£
K4¤Ë¤Ï¥»¥À¥ó¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥»¥À¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¸ºÂà¤«¤é²¤½£»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ï¸«¹þ¤ßÇö¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ÈÇ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢K4¤ÎÈ¯Çä¤Ï²¤½£C¥»¥°¥á¥ó¥È¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥¥¢¤Î·¹Ãí¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤¬11·î¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬¼êÊü¤·¤¿»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£