HELLO KITTY¡ßOPAQUE.CLIP♡½©Åß¤òºÌ¤ë¤Õ¤ï¤â¤³¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì
Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOPAQUE.CLIP¡Ê¥ª¥Úー¥¯ ¥É¥Ã¥È ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖHELLO KITTY¡×¤¬ºÆ¤Ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤Ë¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤ä¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½©Åß¾®Êª¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
HELLO KITTY¡ßOPAQUE.CLIP¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ýー¥Á
¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Æ¥£¥Ú¥Ã¥È
¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¥¤¥ä¥Þ¥Õ
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥¥Æ¥£¤Î¤ª´é¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ýー¥Á¡×¡Ê3,479±ß¡Ë¤ä¡¢º¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Æ¥£¥Ú¥Ã¥È¡×¡Ê4,479±ß¡Ë¡¢¼ª¸µ¤ò²Ä°¦¤¯Êñ¤à¡Ö¥¤¥ä¥Þ¥Õ¡×¡Ê4,479±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¥Õ¥§¥¤¥¹·¿2WAY¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ß¥Ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥Ýー¥Á
¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥§ー¥ó¥·¥ç¥ë¥ÀーÉÕ¤¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤â³ð¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹·¿2WAY¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ß¥Ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ê4,979±ß¡Ë¡¢¥ê¥Ü¥ó¤¬Î©ÂÎÅª¤Ê¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥Ýー¥Á¡×¡Ê2,989±ß¡Ë¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ê4,479±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥Þー¥×¥ê¥ó¥»¥¹¿·ºî¡ÖÈþ¶»¥ー¥Ñー¥°¥é¥ó¥ê¥Õ¥È90608¡×Í½Ìó³«»Ï♡
²Á³Ê¡¦¥µ¥¤¥º¡¦Å¸³«¥«¥éー¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¢ö
¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¡¢ÌµÃÏ¥«¥éー¤Ï¥Ü¥¢ÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£½©Åß¤é¤·¤¤ÃÈ¤«¤ß¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¡¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡¢¥Ýー¥ÁÎà¤Ï»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡£
¹õ¤Î¹çÈé¥Á¥§ー¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¤ê¤ó¤´·¿¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¿¥ë¥Ñー¥Ä¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬♡
¥«¥éーÅ¸³«¤Ï³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤´¤È¤Ë¥ì¥ª¥Ñー¥É¤ÈÌµÃÏ¤òÅ¸³«¤·¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òÎ¾Î©¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÂç¿Í²Ä°¦¤¤¾®Êª
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥êー¥º¤Ï¡¢½©Åß¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥·¥Ã¥¯¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÇÛ¿§¤Ê¤¬¤é¡¢HELLO KITTY¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¤Î¥Íー¥à¤ä²¼¤²»¥ÉÕ¤¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò♡
HELLO KITTY¤ÈOPAQUE.CLIP¤ÎºÇ¿·¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤È¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éー¤ÇÂç¿Í²Ä°¦¤¤Ì¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¡£
¥Ýー¥Á¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Æ¥£¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤âËèÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤Ï10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é°ìÉôÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¢ö
Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¡¢¤³¤ÎÅß¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£