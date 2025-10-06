¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡×110kg¢ª61kg¡Ä3Ç¯¤Ç49kg¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿½÷À¡¡Éã¤ÎÇ¾¹¼ºÉ¤¤Ã¤«¤±¡¢7»þ´Ö¿çÌ²¤«¤é»Ï¤á¤¿¡È½¬´·²½¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É
ÂÎ½Å110kg¤«¤é61kg¤Ø¡½¡½¡£3Ç¯´Ö¤Ç49kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡È¤Î¤ó¡É¤µ¤ó¡Ê@non_110kg¡Ë¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤¬Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²á¹ó¤Ê±¿Æ°¤ä¶ËÃ¼¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Éã¤ÎÇ¾¹¼ºÉ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡Û3Ç¯´Ö¤Ç110kg¢ª61kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÉã¤ÎÇ¾¹¼ºÉ¡×
¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¡£Åö»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï110kg¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¡£¸¶°ø¤ÏÈîËþ¤Ë¤è¤ë¹â·ì°µ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë´íµ¡´¶¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü²È¤Ç¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ó¤µ¤ó¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤ÆÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Î¾Íè¤¬ÉÔ°Â¡Ä¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î°ìÊâÌÜ¤Ï¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¿©»öÀ©¸Â¤ä±¿Æ°¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤Þ¤º¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¡×¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤¬ÈîËþ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¼±¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¶¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ä¤¬º£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¿©»ö¤òÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¤â¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¤È¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤òÀµ¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÂÎ½Å¤¬110kg¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤±Êý¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¾ï¤Ë¿²ÉÔÂ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±²á¿©¤·¡¢±¿Æ°¤ÏÁ´¤¯¤·¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¡£ÆüÃæ¤ÏÌ²¤¯¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤µ¤â¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤º»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö7»þ´Ö¿çÌ²¤ÎÎý½¬¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â"Â³¤±¤é¤ì¤ë"¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿çÌ²¤Î½¬´·²½¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±¿Æ°¤ä¿©»ö¤Î²þÁ±¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢3Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ49kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¡ØÁá¿²Ááµ¯¤¡Ù¡Ø±ÉÍÜ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ3¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¡Ù¡ØËèÆü²¿¤«¤Ï±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¡Ù¤ò½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×
ÄäÂÚ´ü¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È±Ç²è
½çÄ´¤Ë¸«¤¨¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê»þ´ü¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤Î¡ÖÄü¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¡ÈÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡È·ë²Ì¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¹ÔÆ°¡É¤Ç¼«Ê¬¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤òºÇ½é¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¿©»ö¤ä±¿Æ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª±¢¤Çº£¤Ç¤Ï¡Øº£Æü¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡Ù¤¬¸ýÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Â³¤±¤ë¥³¥Ä
¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½¬´·²½¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡È¼«Ê¬¤ò¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡É¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤ä¤ë¤¾¡¼¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥µ¥Ü¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ü¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤Î¤³¤È¤òÀè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡Ù¤³¤È¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡×
¤½¤Î¹©É×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¡£¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÏËèÆüÂÎ½Å¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Îå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸º¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂÎ½Å¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¾è¤êÊª¤ÎÂÑ²Ù½Å¡¦Éþ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¡¢ÂÎ½Å¤äÂÎ·¿¤¬¸¶°ø¤ÇÁª¤Ù¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¿©»ö¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ä¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤¬²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÈ¯¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤¿¤³¤È¡Ä¤Ê¤É¡¢3Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËºÜ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¹¡×
ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÅê¹Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ó¤µ¤ó¡£¡ÖÁé¤»¤ë¤È²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¹õÎò»Ë°·¤¤¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢²áµî¤Ø¤Î°¦¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·ÑÂ³Ãæ¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö50kgÂæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ó¤ÊÌ´¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤·¤¿¤é¡¢²áµî¤Î»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×