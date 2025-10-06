¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥È¤¬ÉÝ¤¤¡×¡¡ÌîµåÎ¥¤ì»þÂå¤ËÉô°÷Áý¡Ä¿Æ¤â¸ý¥³¥ß¤¹¤ëÂÎ¸³²ñ¤ÎÃæ¿È
¡¡¾¯»Ò²½¤ä¶¥µ»¼ïÌÜ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡ÈÌîµåÎ¥¤ì¡É¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Ãå¼Â¤ËÉô°÷¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£Ê¼¸Ë¡¦¾®Ìî»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¾®ÌîÅì¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡×¡Ê°Ê²¼¾®ÌîÅì¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÌîµå¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤ë¡ÉÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÆ³Îò20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë±àÅÄÃ£Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à»ù¤äÄã³ØÇ¯¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×¤È¡¢Éô°÷½¸¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¾®ÌîÅì¤Ï2016Ç¯¤Ë¡È¾®³ØÀ¸¤Î¹Ã»Ò±à¡É¡ÖÁ´ÆüËÜ³ØÆ¸ÌîµåÂç²ñ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÀ¾ÆüËÜ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢´ØÀ¾¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2004Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë±àÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë°éÀ®¤ò¿´³Ý¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¶µ¤¨»Ò¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â³ØÇ¯¤Ë¤ÏºÙ¤«¤Êµ»½Ñ¤äÀï½Ñ¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤¤»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖÂÎ¸³²ñ¡×¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£·î1¡¢2²ó¤Ç¹Ô¤¦Äã³ØÇ¯¡¢ÍÄÃÕ±à»ù¤¬½¸¤Þ¤ëÂÎ¸³²ñ¤ËÆð¼°¥Ü¡¼¥ë¤ä¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥È¤ËÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Æ»¶ñ¤â·Ú¤¯¤Æ¡¢Í·¤Ó´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½À¤é¤«¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Æ¡¼¥×¤ò´¬¤¤¤¿¥«¥é¡¼¥Ð¥Ã¥È¤Ç¡ÈÌîµå¤´¤Ã¤³¡É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¡Ö¥³¡¼¥ÁÌò¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤¿ÊÉÅö¤Æ¡¢ÃÖ¤¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï»°³Ñ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î¥²¡¼¥à·Á¼°¤ò¹Ô¤¦¡£¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤ë¡£¤³¤Î3¤Ä¤Ç½½Ê¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¾¯¤·±ó¤¯¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È±àÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
·î1¡¢2²ó¹Ô¤¦ÂÎ¸³²ñ¤Ï¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡È¤É¤¦´¶¤¸¤¿¡É¤«¤â½ÅÍ×¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡È¤É¤¦´¶¤¸¤¿¡É¤«¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³²ñ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤âÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºßÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢1¡¢2Ç¯À¸¤äÇ¯Ä¹ÁÈ¤ÎÆþÉô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®ÌîÅì¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Ø¹»Ã±°Ì¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ý¾¯¡×¤Ç¡¢Æ±ÃÏ¶è¤«¤é¤ÎÆþÉô¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â±àÅÄ´ÆÆÄ¤òÊé¤¤¡¢»Ô³°¤«¤é¤ÎÆþÉô´õË¾¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢º£Ç¯¤À¤±¤ÇÃÏ¶è¤ò´Þ¤á10¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·è¤·¤ÆÂç½êÂÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³²ñ¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤Ï³Ú¤·¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Äã³ØÇ¯¤ÏÌîµå¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¡¢¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¾¯¤·¤º¤Äµ»½Ñ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¡¢»°¿¶¤ò¼è¤ë¡¢¼éÈ÷¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡½¡½¡£¸Ä¡¹¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÁý¤ä¤·¡¢¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä´î¤Ó¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£±àÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ê¶¶ËÜ·ò¸ã / Kengo Hashimoto¡Ë