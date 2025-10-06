¡ÖÎý½¬¾ì¤Ç¼Ç¤ò´¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×Ì¾Ìç¤ÎÆüËÜ¿ÍFW¤Ø¤Î¡ÈÎä¶ø¡É¤ËOB¤Î¸µ¥×¥ì¥ß¥¢ÆÀÅÀ²¦¤¬Ã²¤¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡Ä
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤¬¡¢´õË¾¤Ï¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤ä¤äÄãÄ´¤Ê¤Î¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤¬¸¶°ø¤È¤âÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âº¸¥¦¥¤¥ó¥°¡¢CF¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»æ¡ØDaily Record¡Ù¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡¢¡ÖÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¨¥À¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âº£¤ÎÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Î¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥¬Àï¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ°ÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ú¼êÎç±û¤â¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×Àï¤ÎÉ¾²Á¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢»³ÅÄ¿·¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î½Ð¤À¤·¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥À¤ÏÎý½¬¾ì¤Ç¼Ç¤ò´¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤ÇÀïÎÏ³°¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤È»ØÅ¦¡£´ú¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÎÏ¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°Í½ÁªÇÔÂà¡¢ÌµÆÀÅÀ»î¹ç¤ÎÂ¿¤µ¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÉÔËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥È¥ó¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÂà¶þ¡£¤³¤ì¤Ï·Ú¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸ÅÁã¤ò¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£ÀèÆü¤Î¥Ö¥é¥¬Àï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²ò·è¤¹¤Ù¤¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤È¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¼ç¼´¤Ï¡¢¤³¤Î¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¤â¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
