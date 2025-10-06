STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

2025Ç¯10·î5Æü¸á¸å10»þÁ°¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶èÄê»³·Ì¤ÎÆ»Æ»1¹æ¤Ç¡¢¾®Ã®ÊýÌÌ¤ËÁö¹ÔÃæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢º¸¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¥¯¥Þ¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ¡¦Æî·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤Ïº¸¤ÎÁ°ÊýÉôÊ¬¤¬ÃæÇË¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê10Âå¡Ë¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¼Ö¤È¥¯¥Þ¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿ÉÕ¶á¤ò·Ù»¡¤¬¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎÄ¹Ìó1.5¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£