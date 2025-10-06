°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¡Ä¡© º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡È·ãÊÑ¡É¡Öº¸Â¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×ºÇÂ®162¥¥í¹äÂ®µå¢ª¹ë²÷¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÂÎ¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê10·î4Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à
10·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥° ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¹äÂ®µå¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9²óÎ¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î6ÈÖJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ò¡¢ÎÏ¶¯¤¤¹äÂ®µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤È·è¤Þ¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤È¤ë¤È¡¢Â³¤¯7ÈÖ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢Âç¤¤¯Â¤ò¾å¤²¤ÆÅê¤¸¤¿½éµå¤Ï¡¢100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.25km/h¡Ë¤Î¹äÂ®µå¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥±¥×¥é¡¼¤â¼ê¤¬½Ð¤º¤Ë¸«Æ¨¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌöÆ°´¶¤ÈÍº¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Èþ¤·¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÎÏ¶¯¤¤¡È160kmhÄ¶¤¨¡É¤Î¹äÂ®µå¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¥Ð¥Á¥¯¥½¤«¤Ã¤±¤¨¡×¡Öº¸Â¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÌîÌÐ¤Ð¤ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¿Íµ¤½Ð¤ë¤À¤í¡×¡Ö´°Á´Éü³è¡×¡ÖÂÎ¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤Ê¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ËÎÏ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÍè¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿Ëö¤ËILÆþ¤ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Î¸µ¤ËÃÏÆ»¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÄ´À°¤ò½Å¤Í¤ÆÉü³è¡£½ÕÀè¤è¤ê¤â¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤È¡È¿Ê²½¡É¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÎÉüµ¢¸å¤ÏÌµÏÀ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Èá´ê¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼Å¬À¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡È¿·¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡É¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
