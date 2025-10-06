60ºÐÇÐÍ¥¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ø¤ÎÀ¼¤Ë»ä¸«¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
ÇÐÍ¥¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê60¡Ë¤¬6Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£4ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤È¤Ê¤ëÂè29ÂåÁíºÛ¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¹âÃÎ»á¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢²¶¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤ó¡©¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤¤¤«¤ËÊ¬ÃÇ¤ò¤¢¤ª¤é¤º¡¢¶ËÃ¼¤ËÁö¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¡»ã¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÌã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÎÂ¦¤âÈ¯¿®ÎÏ¤äº¬µò¤ò¼¨¤·°Õ¸«É½ÌÀ¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ½Ò¡£¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1¤ÄÁ°¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö²¶¤ÏÀµÄ¾¤³¤Î¹ñ¤Ç¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤ÏÆÍ¤ÇË¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤è¤êÁá¤¯½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ê¡£¤É¤ó¤Ê¼êÏÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»þÂå¤¬¤Þ¤¿°ì¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤è¤Ê¡£´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢½÷À¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ëÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á¤À¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï½¢Ç¤¸å¤Î°§»¢¤Ç¡ÖÁ´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¤ÇÁ´°÷»²²Ã¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ãÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤À¤Ã¤Æº£¡¢¿Í¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦Á´°÷¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤¯¤·¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£