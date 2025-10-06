¥Õ¥£¥Õ¥£¡¢¼«Ì±°ìÉôµÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¥¦¥¸¥ã¥¦¥¸¥ã¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤¬¡×
¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤¬6Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£4ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤È¤Ê¤ëÂè29ÂåÁíºÛ¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁ¥ÅÄ¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ê71¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±¦´ó¤ê¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿·ï¤òÊó¤¸¤¿¡¢¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤ò°úÍÑ¡£
¡ÖÂ¾¤Ë¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¥¦¥¸¥ã¥¦¥¸¥ã¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤¬¡Ä¹â»Ô¤µ¤ó¤Î·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤¤è¤¤¤è½ª¤ï¤ë¤è¡¢¼«³ÐÌµ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Û¤ó¤È¤¹¤°±¦´ó¤ê¤È¤«¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤Þ¤À¸À¤¦¤«¤¡¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¼ÙËâ¤¹¤ëµÄ°÷¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤ëµÄ°÷¡×¡Öº£¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤òÄÙ¤»¤ÐÆüËÜ¹ñÌ±¤Ï³Î¼Â¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ò¸«¸Â¤ë¡×¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Î¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊ¬ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Îº£¤Î¤¦¤Á¤Ë½Ð¤ÆÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÁªµó¤Î»þ¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£