¡ÚµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡Û¡ÉÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿²øÊª¡É¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢£·ºÐ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÃíÌÜ¹â¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð
¢¡Âè£¶£°²óµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡¦£Ç£²¡Ê£±£°·î£µÆü¡¢µþÅÔ¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ãÄ½Å¡Ë
¡¡ÅÁÅý¤Î£Ç£²¤¬£µÆü¡¢ÅìÀ¾¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£¶£°²óµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ï£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬½Å¾Þ½é£Ö¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯Ä¹¤Î£·ºÐÇÏ¤¬¡¢ÃÙºé¤¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£²Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢Æâ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈÉÍÃæ¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤ò¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥Á±è¤¤¤ò¥í¥¹¤Ê¤¯Î©¤Á²ó¤ë¡£Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¯¤È°È¾å¤ÏÌÂ¤¤¤Ê¤¯¥¤¥óÆÍ¤¤òÁªÂò¡£Á°Êý¤ÎÇÏ¤Ë¿ÊÏ©¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ëº¸¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢Á´¿È¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¸ÝÉñ¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó£³£´ÉÃ£´¤ÎËöµÓ¤Ç·üÌ¿¤ËµÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Æ¨¤²Ç´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤òÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤Ç¤È¤é¤¨¤¿¡£
¡¡£±£°ÅÙÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤ò½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿ÉÍÃæ¤Ï¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤È½Å¾Þ¤ò¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÆâ¤Î¡ËÏÈ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ°ìÈ¯¤òÁÀ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¸¤Ã¤ÈÆâ¤Ç²æËý¤·¤Æ¡¢Ä¾Àþ¤âÆâ¤¬³«¤±¤Ð¤½¤³¤òÆÍ¤³¤¦¤È¡£ËÜÅö¤ËÁÀ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢Ç½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡££±£µÇ¯¥é¥Ö¥ê¡¼¥Ç¥¤¡¢£±£¸Ç¯¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ËÂ³¤¯¡¢¸½ÌòÃ±ÆÈºÇÂ¿¤Î£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ÃÓ¹¾Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÊÉ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÉÍÃæ·¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤Î£·ºÐÇÏ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£°Ç¯£¸·î¤Î¾®ÁÒ¤Ç¤Î¿·ÇÏÀï¤ÏÊÖ¤·ÇÏ¤ÇÊüÇÏ¤·¤Æ¶¥Áö½ü³°¡££²£´Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã£²Ãå¤Ê¤É½Å¾Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£º£²Æ¤Ï¾®ÁÒµÇ°¡¢¿·³ãµÇ°¤Ç£³Ãå¤È½Å¾Þ¤Ç°ÂÄê´¶¤¢¤ëÁö¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç³Ì¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÀï¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¡¢½Å¾Þ¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡££±£µÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÄ©Àï¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÈÕÀ®·¿¤Î¡È²øÊª¡É¤ÎµÕ½±¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡Ê»³ËÜ¡¡Íýµ®¡Ë
¡¡¢¡¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡Éã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢Êì¥·¥¹¥¿¥ê¡¼¥é¥ô¡ÊÉã¥Ù¥é¥ß¡¼¥í¡¼¥É¡Ë¡£·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë½êÂ°¤Î²´£·ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¡¦ÌðÌîËÒ¾ì¤ÎÀ¸»º¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£²£¶Àï£¶¾¡¡£½Å¾Þ½é¾¡Íø¡£Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£²²¯£¸£´£·£±Ëü£²£°£°£°±ß¡£ÇÏ¼ç¤Ï£Ä£Í£Í¥É¥ê¡¼¥à¥¯¥é¥Ö¡Ê³ô¡Ë¡£