ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¼«¿È¤Ï1½µ´ÖµÙ¤ó¤ÀÉ¡¤Î¼ê½Ñ¤ò¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¤¬1Çñ¤Ç»Å»öÉüµ¢¤Ë¶Ã¤¯¡Ö¤è¤¯Æ¯¤¯¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¡Ê45¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼·¯¤¬¡¢»ä¤È°ì½ï¤ÎÉ¡¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡£ÉûÉ¡¹Ð±ê¡¢É¡Ãæ³ÖÏÑ¶Ê¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÊÒÊý¤ÎÉ¡¤¬´°Á´¤Ë¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼ê½Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¤Ç¡Ö²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç1½µ´ÖµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¤â1½µ´Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤âÌÊµåµÍ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÈÂ¼·¯¤Ï1ÆüµÙ¤ß¡£¼¡¤ÎÆü¤«¤é»Å»ö¡£¤è¤¯Æ¯¤¯¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤À¤¬¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¸µÁíÍý¤Î´ßÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Î¼ê½Ñ¤·¤¿»þ¤Ë1Æü¡¢2Æü¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤È¤Ï½Å¾ÉÅÙ¤È¤«¼ê½Ñ¤Î¤ä¤êÊý¤È¤«°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿äÂ¬¡£
¡¡¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡ÖÁêÅöÄË¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä²¶¤Ê¤ó¤«¼£¤ë¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤è¡£´°¼£¤Þ¤Ç¤Ï3¥«·î¡¢4¥«·î¤«¤«¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¡¢µÈÂ¼¤«¤éºÇ½é¤Ë¼ê½Ñ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ö1Æü¤¸¤ãÌµÍý¤À¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡Ä¡£²¶¤Ê¤ó¤«3Æü´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤«¤éÅÀÅ©¤ÎÊý¤ÎÄË¤ß»ß¤á¤òÂÇ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢µÈÂ¼¤Ï¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ1ÆüµÙ¤ó¤ÀÍâÆü¤Ë¡ÖÀéÄ»¡×¥Î¥Ö¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤Î4¿Í¤Ç¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ë²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£É¡¤ËÌÊµÍ¤á¤Æ¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ÷¤¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢º£Æü¾ÆÆù»ÄÇ°¤Ç¤¹¡É¤È¤Ï¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë°û¤ß¿©¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÌÊ¤¬ÀÖ¤¯¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤Þ¤ÀµÈÂ¼¡¢·ì¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É¡¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£