¸µ¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥§¥Ä¥¢¥Ë¡¦¥é¥¦¥¿¥¤¥ßÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¼òµ¤ÂÓ¤Ó¾õÂÖ¤ÇÌµÌÈµö±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍÄ¶¤¨¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¸¡½Ð
¸µ¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÃË¤¬ÌµÌÈµö¤Ç¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¡ÖNEC¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥ÄÅì³ë¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥Ä¥¢¥Ë¡¦¥é¥¦¥¿¥¤¥ßÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ï5Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦²æÂ¹»Ò»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤òÌµÌÈµö±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¦¥¿¥¤¥ßÍÆµ¿¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¼Ö¤òµÞÈ¯¿Ê¤µ¤»¡¢¿ô½½¥á¡¼¥È¥ëÀè¤ÇÄä»ß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥é¥¦¥¿¥¤¥ßÍÆµ¿¼Ô¤Î¸Æµ¤¤«¤é¤Ï´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£