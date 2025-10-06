ÃÏÊý¤«¤éÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤¬¼«Ëý¤ÎµÁÉã¡£¶ä¹Ô¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ä¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅö»þ¤Î¼õ¸³ÈÖ¹æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´í¸±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡ÒN-BOX¤ËÇò¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Î·ÚÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄä¤á¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¹¥¤¤Ê¿ô»ú¤ÇÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¡Ö´õË¾ÈÖ¹æÀ©ÅÙ¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢25Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ä¡£Åö½é¤Ï°ì·å¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¾¥íÌÜ¤Î²þÂ¤¼Ö¤Ê¤É¡¢¡ÖÆÃÊÌ´¶¤Î±é½Ð¡×¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë²ÈÂ²¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¿²º¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¡Ä!? ·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡Ö²«¿§¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»×¤ï¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î·è¤áÊý¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸¿ô»ú¤òÆ²¡¹¤È¡Ä
¡¡¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¯¤«¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÉáÄÌ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿ô»ú¤Ç¤â¹¥¤¤ËÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ºë¶Ì¸©¤ÇÉ×¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë30Âå½÷À¤ÎÅÄÊÕ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢60Âå¤ÎµÁÉã¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤ËØ³Á³¤È¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖµÁÉã¤ÏÃÏÊý¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼Ö¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ë¤¿¤ÓÅö»þ¤Î¼õ¸³ÈÖ¹æ¤ò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ÇºÇ¶á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀßÄê¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢É×¤ÈµÁ¼Â²È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ëºÝ¤ÎÈÖ¹æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¼õ¸³ÈÖ¹æ¡£¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¶ä¹Ô¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤È¤«¤âÁ´Éô¤³¤ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£
¡¡É×¤«¤éµÁÉã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÀÎ¤«¤é4¥±¥¿¤ÎÈÖ¹æ¤ÏÁ´Éô¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤è¤¯º£¤Þ¤Ç²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£½Â¤ëµÁÉã¤òÀâÆÀ¤·¡¢¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤¨Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ê¤É¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ä°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¡£¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡ÖÁ´Éô¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢Âç»ö¤Ê¸ýºÂ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÂ·¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï´í¸±¤¹¤®¤ë¡£¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¿ô»ú¡×¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡Ö¿ä¤·¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤â¡Ä
¡¡³¹¤æ¤¯¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆüÉÕ¤È»×¤·¤¿ô»ú¤ÎÊÂ¤Ó¤ò¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤«¤ÎµÇ°Æü¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÅìµþÅÔºß½»¤Î¶áÆ£¤µ¤ó¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î¸åÇÚ¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿¡ÖÈá·à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ê¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÇÚ¤Ï¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ç¡¢¿ä¤·¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÄË¼Ö¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀÄ¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ï¿§¤ó¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¡¡¢ÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤Î¿¦¾ì¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÊÑ¤ËÉâ¤¤¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤ËÎø°¦´Ø·¸¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é2Æü´ÖÈà¤¬²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É¡¢¿ä¤·¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿ÍÅª¤Ë¤Ï°ìÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡1¥ö·î¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤É¤³¤í¤«¼ÖÎ¾¤½¤Î¤â¤Î¤âÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤¦¤ÉË°¤¤Æ¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡Ù¤È¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤½¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î¿ô»ú¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÆÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÊÑ¹¹¤¹¤ì¤ÐºÑ¤à¤ï¤±¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¿É¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡È±ïµ¯¥â¥Î¡É¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â¹Ô¤²á¤®¤ë¤È¡Ä
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¹¥¤¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¿ô»ú¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢°ìÉô¤ÎÉ÷¿å¤Ê¤É¤Ç¹¥¤Þ¤·¤¤¿ô»ú¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö358¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤éÁ´¹ñÅª¤ËÃêÁªÂÐ¾Ý¤ÎÈÖ¹æ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ç±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î»Ù»ý¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Ë½»¤à30ÂåÃËÀ¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Àê¤¤¹¥¤¤ÎÊì¤Î¸ÀÆ°¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¿ô»ú¤Ç±¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä
¡Ö»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÊì¤¬Àê¤¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¤È¤¯¤ËÉ÷¿å¤ÎÊý³Ñ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø²È¤Î¤³¤Î²Õ½ê¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥â¥Î¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¼´Ø¤Ë¾®¤µ¤¤¥·¡¼¥µ¡¼¤äÎ¶¤ÎÃÖÊª¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ô»ú¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Âç³ØÀ¸¤Îº¢¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤¬º¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Ê¤¼¤«Êì¤Î¾ð½ï¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸Õ»¶½¤¤Àê¤¤¤ÎËÜ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢µÈ¿ô¤È¤«¶§¿ô¤È¤«¤Î¿ô»ú¤Ë´Ø¤¹¤ëÀê¤¤¤Ç¤¹¡£·ÈÂÓ¤ÎÈÖ¹æ¤«¤é²¿¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯¤Ê¤¤¿ô»ú¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÉã¤Î·ÈÂÓÈÖ¹æ¤¬°¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯²È¤ÎÃæ¤¬¸±°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â²¼4¥±¥¿¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤é¤·¤¯¡¢¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤«¤â¤Þ¤µ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÊýË¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼Â²È¤Ë¤¢¤ë2Âæ¤È¤âÆ±¤¸¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤âÅöÁ³¡¢¿ô»ú¤Ç±¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÊÑ¤¨¤Æ¤«¤éÉã¤ÏÄÉÆÍ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤à¤·¤íÊì¤ÎÀê¤¤´Ø·¸¤Î½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤¿Ê¬¡¢Êë¤é¤·¸þ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Àê¤¤¤Ç¤¢¤ì¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ì¡¢¶öÁ³Åª¤Ê»ö¾Ý¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿¿¼Â¡×¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óËÜ¿Í¤À¤±¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ìñ²ð¤Ê»öÂÖ¤Ë¤âÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¡×¤Ï¡ÖÃç¤è¤·¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä
¡¡°ì·å¤ä¥¾¥íÌÜ¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡Ö1122¡×¤Ê¤É¤Î²ÈÂ²´Ø·¸¤òÉ½¤¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£Ëµ¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ö±ßËþ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡3Ç¯Á°¤Ë¥È¥è¥¿¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö1122¡×¤òÁª¤ó¤ÀÉÚ²¬¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÄÌ¶Ð¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤Æ±Î½¤«¤é¡Ø¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¤ï¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÃã²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãç¤Î¤è¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡¤³¤ì¤òÇã¤¦¤È¤¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î±Ä¶È¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤«¤é¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ë´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÁ¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¼Ö¤òÇã¤¦¤Î¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ØÉáÄÌ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ç¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²¿¤«¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿ô»ú¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢1122¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤È¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Æ±¤¸¼Ö¤¬»³¤Û¤ÉÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ö¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¦ÃÌ¤ÎºÝ¤Ë´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÁ¶â¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á´Þ¤á¤Æ¸«ÀÑ¤â¤ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÎÁ¶â¤È¤·¤Æ¤â5000±ß¤«¤é1Ëü±ß¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¡¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤·¡×¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ°ÍÍê¤¹¤ë¿Í¤âÁêÅö¿ô¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬È¾¿ô¤Û¤É¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤È¤¯¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
º£¸å¤Ï¡Ö¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤ËÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬¡©
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë´õË¾ÈÖ¹æÀ©ÅÙ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ§¤¤Äì¡Ê¸Ï³é¡Ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÅÙ»È¤ï¤ì¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆÅÙÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÄì¤ò¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡Ö¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¸Ï³é¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´óÉÕ¶â¡×¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¤¤¤¯¤é¤«¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ò²Ý¤¹°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´óÉÕ¶â¤Î³Û¤äÄ§¼ý¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´óÉÕ¶â¤ÎÀßÄê¼«ÂÎ¤ÏÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¸«¤é¤ì¡¢¡ÖÃêÁªÇÜÎ¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ´óÉÕ¶â³Û¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Æ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î´óÉÕ¶â¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ï¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¹¥¤¤Ç¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤ÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤ÏÊÌ¤Ë¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¸å²¾¤Ë¡¢°ì·å¤ä¥¾¥íÌÜ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö½Å²Ý¶â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¼ý±×¤¬¸ø¶¦»ö¶È¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö8888¤Î¹õÅÉ¤ê¹âµé¼Ö¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤â¡¢º£¤È¤Ï¾¯¤·¤Ð¤«¤êÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
