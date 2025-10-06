N-BOX¤ËÇò¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Î·ÚÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄä¤á¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤¬200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¤¤¤ºÐ¤·¤¿ÃË¤¬·Ú¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ïº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÊÐ¸«¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·Ú¤Î²«¿§¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ì¼ï¤Î¡Ößà°õ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·2017Ç¯°Ê¹ß¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤âÇòÃÏ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¹Ãæ¤Ç¤âÇò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿·Ú¤ò¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ï¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î·Ú¡×¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö·Ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤é¸½¼Â¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Çò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î·Ú¤Ë¾è¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ±¢¼¾¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö·ÚÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÇò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î·Ú¤ÏNG¡×ÉÔ²Ä²ò¤Ê¼çÄ¥¤Î¥ï¥±
¡¡¤½¤â¤½¤â·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬²«¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1975Ç¯¤Î¤³¤È¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÎÁ¶â½ê¤ä¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡Ê2000Ç¯¤Þ¤Ç·Ú¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ÏÅÐÏ¿¼Ö¤è¤ê¤â20km/hÄã¤¤80km/h¤À¤Ã¤¿¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¶èÊ¬¤ò°ìÌÜ¤Ç¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ETC¤¬ÉáµÚ¤·¡¢¤Þ¤¿À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ÎÌÌ¤Ç¤âº¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢²«¿§¤Ç¤¢¤ëÉ¬Á³À¤ÏÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÀ©ÅÙ¾å¤Ï¡¢²«¿§¤À¤í¤¦¤¬Çò¤À¤í¤¦¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸ý¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£²«¿§¤ÈÇò¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤µ¤¤¤Êº®Íð¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¤Ë½»¤à40ÂåÃËÀ¤Î¹õÌÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¶ÐÍÑ¤ÎN-BOX¥«¥¹¥¿¥à¤ËÇò¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö·ÚÀìÍÑ¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤À¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Îº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É·ÚÀìÍÑ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë1ÂæÊ¬¤Î¶õ¤¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¡Ø¥é¥Ã¥¡¼¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÄä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÃó¼Ö¤ò½ª¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢³°¤«¤é²¿¤«¤ò¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë70Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Çò¤À¤í¡ª Áá¤¯¤É¤±¤í¡ª
¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¤·ÁÁê¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤½¤³¤Ï·Ú¤À¤í¡¼¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤í¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤È»×¤·¤ÃËÀ¤¬¾è¤Ã¤¿·Ú¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤½¤³¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìµ»ë¤·¤Æ³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤Î¥É¥¢¤Ë»×¤¤¤¤ê¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áë¤ò³«¤±¤Æ¡Ø¤³¤ì·Ú¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷À¤Ï¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Çò¤À¤í¡ª Áá¤¯¤É¤±¤í¡ª¡Ù¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¥Ý¥«¥ó¤È¤·¤¿´é¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸å¤í¤Ë¼Ö¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¾¯¤·Àè¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤µ¤Ã¤µ¤È¤½¤Ã¤Á¤ËÄä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸þ¤³¤¦¤Ï»ä¤¬¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄä¤á¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ØÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅöÁ³¡¢¼Ö¸¡¾Ú¾å¤Î¼ïÊÌ¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Çò¤«¤í¤¦¤È·ÚÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡ÖÇò¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬·ÚÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ê°¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¿ô¤Ê¤¬¤é¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÉáÄÌ¼Ö¡ÊÅÐÏ¿¼Ö¡Ë¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤ÆÇò¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤·¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢·ÚÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄä¤á¤ë¤Î¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÀ¾Éô¤ÇÉ×¤È5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÈÊë¤é¤¹30Âå¤ÎÈÓÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¼Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢½Ð»º¤òµ¡¤Ë¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎºÝ¡¢µÁÎ¾¿Æ¤«¤é¹ØÆþ»ñ¶â¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
·Ú·ù¤¤¤ÎµÁÉã¡¢¡ÖñÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÜ¤êÏª¤ï
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÔÊØ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ËµÁÎ¾¿Æ¤«¤é¡Ø±ç½õ¤¹¤ë¤«¤é¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯100Ëü±ß¤Û¤É½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ý»ýÈñ¤Î°Â¤¤·Ú¤ÇÃµ¤·¡¢¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬²«¿§¤À¤ÈÅý°ì´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¡¢Çò¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï·î¤Ë°ìÅÙ¤ÏµÁ¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Ëè²ó¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¡Ø¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤âÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¡¢µÁ¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿µÁÉã¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¤³¤Î¼Ö¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¤È¡£É×¤¬¤½¤¦¤À¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢²È¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¤ªÀâ¶µ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡Ø³¹¤ÇÆ±¤¸¼Ö¤¬²«¿§¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤¤¿¡Ù¤È¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢´í¤Ê¤¤¤·¡¢·Ú¤Ê¤ó¤«¤òÇã¤ï¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç±ç½õ¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤â¡¢¡ØñÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Çµ¤Ê¬¤¬°¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀµÄ¾100Ëü±ß¤Î±ç½õ¤Ç¡Ø·Ú°Ê³°¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¾ò·ï¤¬¤Ä¤¯¤È¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤º¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÁá¤á¤ËÂà»¶¤·¡¢É×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼Ö¤ÏÇä¤Ã¤Æ¡¢±ç½õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÏÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢µÁ¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï¼Ö¤Ê¤·¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡×
¡¡¤È¤¯¤Ë¡Ö·Ú¤ÏÉÏË³¿Í¤Î¾è¤êÊª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÐ¸«¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¡ÖÇò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î·Ú¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÌû²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£·Ú¤ò¡Ö³Ê²¼¡×¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Çò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î·Ú¤¬¤¢¤¿¤«¤â¡Ö¿ÈÊ¬¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¹â¤¤·Ú¡×¤Û¤ÉÇò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¡©
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤«¤é¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¿§¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ºë¶Ì¸©¤ÇÆÏ½ÐºÑ¤ßÌ¤»ÈÍÑ¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦ÈÎÇäÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö²«¿§¤Î¤Þ¤Þ¤òÁª¤Ö¿Í¤Ï¡Ø·Ú¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¯¤Ë¥¢¥ë¥È¤ä¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢ÂÍÑ¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÇã¤¦¿Í¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä³°´Ñ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Û¤É¡¢Çò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£·Ú¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â²Á³ÊÂÓ¤¬¹â¤¤¼Ö¼ï¤ä¡¢N-BOX¤ä¥¿¥ó¥È¤Ê¤ó¤«¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥°¥ì¡¼¥É¤À¤È¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤ÏÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢²áµî¤Î·Ú¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¾®¤µ¤¤¼Ö¤Ë¾è¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤±¤É¡¢·Ú¤Ï¥¤¥ä¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¼ÖÎ¾¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÇòÃÏ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é·Ú¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ÀÌó¤ÎºÝ¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¡ØÇò¤Ã¤Ý¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤âÁª¤Ù¤Þ¤¹¤±¤É¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ØÉáÄÌ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤ª¿Ò¤Í¤Ë¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÁêÅö¿ô¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀÀµÄ¾¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤É¤Ã¤Á¤¬ÉáÄÌ¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ÉáÄÌ¤«¡×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬¡¢·Ú¤ÎÇò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤á¤°¤ëÉÔÌÓ¤ÊÂÐÎ©´¶¾ð¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¿§¤Ç¶èÊÌ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢·Ú¤âÇò¿§¤ËÅý°ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÏÃ¤¬Áá¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Çò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤äÃÏ°è¿¶¶½¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¤Î¤¿¤á¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñÈÇ¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¿½ÀÁ¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢9³ä°Ê¾å¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Àê¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·Ú¤ÎÇò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤ä¡¢¡ÖÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¡¦ÅÐÏ¿¼Ö¤òÌä¤ï¤º¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¿ÞÊÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤ò¹â¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½¸þ¤¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö·Ú¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇò¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¤â¤È¤â¤È¡Ö²«¿§¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¤¥ä¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿À©ÅÙ¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤¨¤Ê¤¤ºö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤¢¤ì¤½¤Î¼ý±×¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¸ø±×À¤Î¹â¤¤»ö¶È¤Ø¤È³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Àµß¤¤¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¼¯´Ö ÍÓ»Ô¡Ë