¡Ötimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²ó¸«¤É¤³¤í ºÇ¶¯¤Î1¿Í¤Ë8¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÄ©¤à¡ª¡Ö¥¤¥Á¥Ð¥Á¥Þ¥Ã¥Á¡×Áê¼ê¤Ï¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È
ËÜÆü10·î6Æü¡Ê·î¡Ë24:29¥¹¥¿¡¼¥È ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤Îtimelesz½é¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¡Ötimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¡Ê¡Ö·îÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¡×ÏÈÆâ Ëè½µ·îÍË¤è¤ë24»þ29Ê¬¡Á24»þ54Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î´ë²è¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÈÖÁÈ¡ªËè·îtimelesz¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÇú¾Ð¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤«¤é¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¥¹¥´µ»¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÈÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤¯°ú¤½Ð¤¹¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²ó¤Î´ë²èÆâÍÆ¤Ï¡Ötimelesz¤Î¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¡×¡£timelesz¤Î8¿Í¤¬¡Ö¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¡×¤Ê¡ÈÄ¶¥®¥ê¥®¥ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ËÄ©¤à¡ª
º£Ìë¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î1¿Í¤Ëtimelesz¤¬8¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÄ©¤àÂÐ·è´ë²è¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¤¥Á¥Ð¥Á¥Þ¥Ã¥Á¡×¡£½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È ¶ÀÍ¥æÆÁª¼ê¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¶ÀÁª¼ê¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤Ë¡ÖÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¶ÃØ³¡£¡Ö½é²ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¤¬¡×¤È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÂÐ·è¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢¶ÀÁª¼ê¤¬Ç¡¢timelesz¤¬¥Í¥º¥ß¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¿¬¤ËÉÕ¤±¤¿¿¬Èø¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀè¤ËÃ¥¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¾¡Íø¡£¤Þ¤º¤Ï1ÂÐ1¤ÇÀï¤¤¡¢30ÉÃ¤´¤È¤Ë°ì¿Í¤º¤ÄÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Í¤º¤ß»»Êý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÆÃÓÉ÷Ëá¤Ï¡Ö¤³¤ìÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤È¹â¤ò³ç¤ë¤È¡¢¶ÀÁª¼ê¤âÉé¤±¤¸¤È¡Ö1¿Í3ÉÃ¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÈ¯¸À¡ª
timelesz¤ÎºîÀï²ñµÄ¤Î·ë²Ì¡¢°ìÈÖ¼ê¤Ï¡È¥Á¥ã¥é¥Í¥º¥ß¡É¤³¤ÈÃöËó¼þÅÎ¤Ë·èÄê¡£ÃöËó¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤âÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£ÃöËó¤â¡Ö¥Á¥å¡¼¡ª¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¶ìÀï¤ÎÅ¸³«¤Ë¾Ç¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë!? ¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶ÀÁª¼ê¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¾×·â¤Î¾ìÌÌ¤â¡ª
¢£¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²ó ½Ð±é¼Ô
¡ÚMC¡Ûtimelesz
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¶ÀÍ¥æÆ¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬
¡ã½é²óSP TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡õHulu¤Ç¤ÏÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó´Þ¤à¡ÖHuluÆÃÊÌÈÇ¡×¤âÇÛ¿®¡ä
¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷³«»ÏÁ°Æü¡¢ºòÆü10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÊüÁ÷¡£¤³¤Î½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢8¿Í¤¬3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¤ÎÂç¾¡Éé¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¸½ºßTVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£Hulu¤Ç¤ÏÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó´Þ¤à¡ÖHuluÆÃÊÌÈÇ¡×¤âÇÛ¿®¡ª
º´Æ£¾¡Íø¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¤Î3¿Í¤Ï´í¸±¤¬È¼¤¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥ì¥¸¤·¡¢¸«»ö¤Ê±éÉñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢µÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ëº´Æ£¡¢È´·²¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¸¶¡¢2¿Í¤Î¥«¥Ã¥³¥¤¥¤±éÉñ¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¤â¼ÞÇ®¤Êµ»¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¶¶ËÜ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÁÇ´é¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¾¾ÅçÁï¤ÈÃöËó¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤Ï30¿Í¤Î¤¢¤ÀÌ¾°Åµ¡£¥×¥í¤Îµ²±¼ö½Ñ¤ò²ñÆÀ¤·ËÜÈÖ¤ËÄ©¤à¤â¡¢1¿ÍÌÜ¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡£¤·¤«¤·ÅÚ²¼ºÂ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
µÆÃÓ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¤Ï¡¢¹â¤¯Ãè¤òÉñ¤¦¡Ö¥Ñ¥ó¿©¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ËÂç¶ìÀï¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ñ¥ó¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤ºÃÏ¹ö¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿µÆÃÓ¤Îµ¡Å¾¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ñ¥ó¤Þ¤ÇÇ÷¤ëÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤ò¥¹¥¿¥¸¥ªÁ´°÷¤¬Â©¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡¡https://x.com/timeleszfamilia/
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/timeleszfamilia/
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡#timelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢