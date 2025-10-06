¹â»Ô»á¾¡Íø¤Î¡ÖºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¡×¡¢¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡¦ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡Ä£¸£µºÐ¤Ê¤ªÁÔ·ò
¡¡¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£µÆü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬¿·¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤òÁêÃÌ¤·¤¿Áê¼ê¤ÏËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤À¤Ã¤¿¡£Ìó£±»þ´Ö¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¡¢ÅÞËÜÉô¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ËãÀ¸»á¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ï¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ê¡¢ËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ËãÀ¸»á¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¾¡Íø¤ÎºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¡×¡ÊÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤À¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ç¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ëËãÀ¸ÇÉµÄ°÷¡Ê£´£³¿Í¡Ë¤Ë¹â»Ô»á»Ù»ý¤Ç¹æÎá¤ò½Ð¤·¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç¾®ÀôÇÀÁê¤ò¾å²ó¤ëÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯¸¢¤Î»ØÆîÌò¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤¬Â¾¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤È°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ê¼ã¼ê¡Ë¡£°ÂÇÜ¿¸»°¡¦¸µ¼óÁê¤ÈÌÁÍ§´Ø·¸¤òÃÛ¤À¯¸¢¤ò»Ù¤¨¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¡¦Á°¼óÁê¤È¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼¡¦Á°´´»öÄ¹¤ò²Ã¤¨¡Ö»°Æ¬À¯¼£¡×¤òÉß¤¤¤¿¡£À¯¸¢±¿±Ä¤ÎÍ×Äü¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅÞÆâÍ£°ì¤ÎÇÉÈ¶¤òÎ¨¤¤¡¢¿ô¤ÎÎÏ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡Ö¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î¾ÝÄ§¡×¤Ë±Ç¤ë¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¶á¤¤Ê¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢ËãÀ¸»á¤¬Î®¤ì¤òºî¤ëÀ¯¼£¾õ¶·¤ò¡ÖÅÞ¤¬ÀèÁÄÊÖ¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¹ñÌ±¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬¤ëµÄ°÷¤â¤¤¤ë¡£
¡¡ËãÀ¸»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤â¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÀÐÇË»á¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£µóÅÞ°ìÃ×¤Î¤¿¤áÅÞºÇ¹â¸ÜÌä¤Ë½¢¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö¼Â¾å¤Ï¡ÖÈó¼çÎ®ÇÉ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ûµÁ°Î¡¦¸µ¼óÁê¤Ï»Ù»ý¤·¤¿¾®Àô»á¤ÎÇÔËÌ¤È¤È¤â¤Ë±Æ¶ÁÎÏÄã²¼¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËãÀ¸»á¤ÏÀè·î£²£°Æü¡¢£¸£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼þ°Ï¤Ï¤½¤ÎÁÔ·ò¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡£´ÆüÃÂÀ¸¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤ò½ä¤ëÆ°¤¤òÄÉ¤¦¡£