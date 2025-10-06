ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ëµ¿Ìä¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡¡ÍýÍ³È½ÌÀ¡¢¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¡Ö³Î¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æ°¤¡×
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¾¡Íø
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÆóÎÝÂÇ¤ò1ËÜÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤Ã¤Á¤êÌµ¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï5-3¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Âç»ö¤Ê½éÀï¤ò¾¡Íø¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÅÐÈÄÁ°¡¢ÀèÇÚ¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9²ó2»à¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÄ¾Á°¤«¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ï¾¯¤·¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¡£8²ó¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥·¥¢¤¬¼¡¤Î²ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÅÐÈÄ¤¬·èÄê¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êµå¤òÁª¤ó¤Ç»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£·ë²ÌÅª¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬ÅÐÈÄ¤Î½àÈ÷¤Ë½¼¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿NHK¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÁáÀîµ£É§»á¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬»þ´Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅÐÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¾Á°¤Î¹¶·â¤Î1»à¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ï¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Áö¼Ô1¿Í½Ð¤Æ»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤Æ6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¸ø¼°YouTube¤Ë¸ø³«¤·¤¿»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê9ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¡Ë¥¦¥£¥ë¡Ê¥¹¥ß¥¹¡Ë¤ÎÂÇÀÊ¤¯¤é¤¤¤ÇÏ¯´õ¤¬¡Ê¸ª¤ò¡Ëºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÂçÃ«¤¬ºî¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»þ´Öºî¤Ã¤¿ÂçÃ«¤µ¤óÀ¨¤¤¤è¡×¡ÖÂçÃ«¤¬°ì½Ö¸«¤»¤¿¤¢¤Î¥Ð¥ó¥È¤Ï¡¢»þ´Ö²Ô¤®¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡Ä¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ï¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö³Î¤«¤Ë2¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥¿¥¤¥à¶´¤ó¤À¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æ°¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê°ÎÂç¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¥Õ¥©¥¢¥¶¥Á¡¼¥à¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
