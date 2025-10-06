170cm¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÌ¥Î»
¡Ú¼Ì¿¿¡Û170cm¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¿åÃå»Ñ¤â¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ê15Ëç¡Ë
¡¡170cm¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ëÊæÀî¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡¢°µÅÝÅª¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶á±Æ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Ï¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÆü¤ÎÆþ¤ê»þ¹ï¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤È»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Á¡¡¤Ò¤È¤Þ¤º³¤¤Î»×¤¤½ÐpicºÜ¤»¤È¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º½ÉÍ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊæÀî²Ì²»¡Ê¤Û¤«¤ï ¤«¤Î¤ó¡Ë
1986Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤òÆÃµ»¤È¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤Û¤«¤ËÈë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊæÀî²Ì²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hokawakanonn¡Ë