¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡È²ÎËû¡ÉÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¢ºÊ¤ÎÈá·à¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡¡¥Í¥Ã¥ÈÀä¶ç¡ÖÃÏ¹ö³¨¿Þ¡×¡Ö»îÎýÍ¿¤¨¤¹¤®¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè38²ó¡ÖÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡×¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ºÊ¡¦¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÃÏ¹ö³¨¿Þ¡×¡Ö²ÎËû¤Ë»îÎýÍ¿¤¨¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ÎÈá·à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬²ÎËû¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤¤è¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°å»Õ¤Ï¤¤è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤½¤¦ÆÇ¡ÊÇßÆÇ¡Ë¡É¤À¤È¿ÇÃÇ¤·¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï´°¼£¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤ë¡£°¦¤¹¤ëºÊ¤ò»×¤Ã¤Æ´ÇÉÂ¤òÂ³¤±¤ë²ÎËû¡£Èà¤ÏÉÂ¤ËÉú¤»¤ë¤¤è¤Î¤½¤Ð¤Ç¡¢Èà½÷¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤ÏÄá²°¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤Î¤Ï¤«¤é¤¤¤Ç¡¢¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤·¤¿µþÅÁ¤³¤ÈÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ÈºÆ²ñ¡£°ìÊý¤ÇÄê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ÏÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¡¢¾º¿Ê¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¡¢¿ÍÂ´ó¾ì¤òºî¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤ËÄê¿®¤Ï¡¢²þ³×¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢³ØÌä¤ä»×ÁÛ¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢½ÐÈÇÅýÀ©¤ò¹Ô¤¦¡£ÄÕ½Å¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¹³¤¦¤¿¤á¡¢Ê¿Â¢¤òµÈ¸¶¤Ë¾·¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè38²ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬ºÆ¤Ó²ÎËû¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¤è¤Î°äÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë²ÎËû¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉåÇÔ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë°äÂÎ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âÉ®¤òÁö¤é¤»¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤Ã¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë²ÎËû¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Ï»ÈÍÑ¿Í¤Ë°äÂÎ¤ò±¿¤Ð¤»¤ë¤È¡¢Ë½¤ì¤ë²ÎËû¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±ÀâÆÀ¡£ºÊ¤Î»à¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²ÎËû¤Ï¡¢¾ö¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¹æµã¤¹¤ë¤â¤Î¤Î°ìÅ¾¡¢ÄÕ½Å¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¤ÆºÆ¤ÓÂçË½¤ì¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄÕ½Å¤Ï²ÎËû¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÁÔÀä¤ÊÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿²ÎËû¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¡¢¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¡Ä¡×¡Ö¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÃÏ¹ö³¨¿Þ¤ò¤è¤¯¤â¤Þ¤¢¡Ä¡Ä¡ÊÀä¶ç¡Ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ»Ä¹ó¤ÊÅ¸³«¡Ä¡×¡Ö²ÎËû¤Ë»îÎýÍ¿¤¨¤¹¤®¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬²ÎËû¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤¤è¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°å»Õ¤Ï¤¤è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤½¤¦ÆÇ¡ÊÇßÆÇ¡Ë¡É¤À¤È¿ÇÃÇ¤·¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï´°¼£¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤ë¡£°¦¤¹¤ëºÊ¤ò»×¤Ã¤Æ´ÇÉÂ¤òÂ³¤±¤ë²ÎËû¡£Èà¤ÏÉÂ¤ËÉú¤»¤ë¤¤è¤Î¤½¤Ð¤Ç¡¢Èà½÷¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤ÏÄá²°¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤Î¤Ï¤«¤é¤¤¤Ç¡¢¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤·¤¿µþÅÁ¤³¤ÈÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ÈºÆ²ñ¡£°ìÊý¤ÇÄê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ÏÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¡¢¾º¿Ê¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¡¢¿ÍÂ´ó¾ì¤òºî¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤ËÄê¿®¤Ï¡¢²þ³×¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢³ØÌä¤ä»×ÁÛ¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢½ÐÈÇÅýÀ©¤ò¹Ô¤¦¡£ÄÕ½Å¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¹³¤¦¤¿¤á¡¢Ê¿Â¢¤òµÈ¸¶¤Ë¾·¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè38²ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬ºÆ¤Ó²ÎËû¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¤è¤Î°äÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë²ÎËû¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉåÇÔ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë°äÂÎ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âÉ®¤òÁö¤é¤»¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤Ã¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë²ÎËû¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Ï»ÈÍÑ¿Í¤Ë°äÂÎ¤ò±¿¤Ð¤»¤ë¤È¡¢Ë½¤ì¤ë²ÎËû¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±ÀâÆÀ¡£ºÊ¤Î»à¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²ÎËû¤Ï¡¢¾ö¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¹æµã¤¹¤ë¤â¤Î¤Î°ìÅ¾¡¢ÄÕ½Å¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¤ÆºÆ¤ÓÂçË½¤ì¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄÕ½Å¤Ï²ÎËû¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÁÔÀä¤ÊÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿²ÎËû¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¡¢¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¡Ä¡×¡Ö¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÃÏ¹ö³¨¿Þ¤ò¤è¤¯¤â¤Þ¤¢¡Ä¡Ä¡ÊÀä¶ç¡Ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ»Ä¹ó¤ÊÅ¸³«¡Ä¡×¡Ö²ÎËû¤Ë»îÎýÍ¿¤¨¤¹¤®¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£