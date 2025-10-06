¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û²£ÉÍ¡¢£·µ¨Ï¢Â³ÂÐÀï¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ë¸ø¼°Àï£´Ï¢¾¡¡¡¡Ö£´ÈÖÌÜ¤ÎÃË¡×¤¬ËþÃÆ¡¡°¤ÉôÍÕÂÀÁ°¼ç¾¤Î½õ¸À¤È¤Ï
¢¡½©µ¨¹â¹»Ìîµå¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¢¦½à·è¾¡¡¡²£ÉÍ£±£±¡½£¶Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê£µÆü¡¦¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥±Ã«¡Ë
¡¡º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à£¸¶¯¤Î²£ÉÍ¤¬¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤È¤ÎÌ¾ÌçÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¡££´Ç¯Ï¢Â³£²£·ÅÙÌÜ¤Î½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¡Ê£±£¸Æü³«Ëë¡¦»³Íü¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡££´Æü¤Ë¤Ï¹ß±«¤Î¤¿¤á¡¢£¶¡Ý£µ¤Î£·²óÎ¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Ç·ÑÂ³»î¹ç¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÆ³«¸å¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢£¸²ó¤Ë¤Ï£´ÈÖ¡¦¹¾ºä²Â»Ë³°Ìî¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬º¸Ãæ´Ö¤ØËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢°ìµó£µÅÀ¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¡Ö£´ÈÖÌÜ¤ÎÃË¡×¤¬Âç»Å»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡££¸²óÉ½¡¢²£ÉÍ¤¬£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢¤Ê¤ª¤â£²»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¹¾ºä¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¡¢ÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤ÏÂç¤¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¡¢º¸Ãæ´Ö¤Î¼ÇÀ¸ÀÊ¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢º¸Èô¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É÷¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ì¾Ìç¤Î£´ÈÖ¤òÃ´¤¦¡£¤À¤¬Â¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£´ÈÖÌÜ¤À¤«¤é¤Ê¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¡£¡Ö½éÀï¤Ï£¸ÈÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡ØÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢½éµå¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤À¤ó¤À¤óÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÀèÇÚ¤Î°¤ÉôÍÕÂÀÁ°¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤Ê¡£¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¤¤±¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ¶¯¤Î°ì·â¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ·±¤ÎÀ®²Ì¤â½Ð¤¿¡£Àè½µ¤«¤é¹â»³Âçµ±ÉôÄ¹¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡Ö£³¥¤¥Ë¥ó¥°¥²¡¼¥à¡×¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥óÁÈ£Ö£Ó¹µ¤¨ÁÈ¤Ç¡¢£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¡£¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½¸ÃæÎÏ¤òºÇ¹âÄ¬¤ËÁ´³«¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¡£·ÑÂ³»î¹ç¤Ç¤³¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¹â»³¥³¡¼¥Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹¾ºä¤â¡ÖÃ»¤¤²ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¡ÈÆþ¤ê¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤·¤«»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï£·µ¨Ï¢Â³ÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÉÅ¨¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç£²£´Ç¯½©¤«¤é£´Ï¢¾¡¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ë¸ø¼°Àï¤Ç£´Ï¢¾¡°Ê¾å¤Ï£±£°Ç¯½©¡¢£±£±Ç¯²Æ½©¡¢£±£³Ç¯²Æ½©¤È£µÏ¢¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£³ÅÙÌÜ¡Ê£µÏ¢¾¡£²ÅÙ¡¢£´Ï¢¾¡£±ÅÙ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£·Æü¸á¸å£±»þ¤«¤é¤Ï¡¢Ë¡À¯Æó¤È¤Î·è¾¡¡Ê¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥±Ã«¡Ë¤ËÎ×¤à¡£¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿ÀÆàÀî¤â´ØÅì¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¿ÀµÜ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¹¾ºä¡£¤É¤ó¤Ê¶¯Å¨¤Ç¤â¡¢ÎÏÀïÊ³Æ®¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë