¡¡£²·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê£Ö£ï¡¥¡Ë¡¢£Æ£õ£ò£õ£ô£á£ô£ó£õ¡Ê£Â£á¡¥¡Ë¡¢£ë£ù£ï£è£å£ù¡Ê£Ä£ò¡¥¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¡×¡Ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¦¥Æ¥£¡¼¡Ë¤¬¡¢·ëÀ®½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¤ÎÎ¹¤ÈÃç´Ö¤È¿©¤ÙÊª¤È¡×¡Ê£±£±·î£±£·Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢·îÍË¡¦¿¼Ìë£²£´»þ£µ£¹Ê¬¡¢Á´£¶²ó¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£¶Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ª¤è¤½È¾Ç¯´Ö¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¥Õ¥§¥¹¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³èÌö¤ò¹¤²¤ÆÍè¤¿¡Ö£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¡×¡£ÈÖÁÈ¤Ï£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¤Î£³¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹¤òÄÌ¤¸¤Æå«¤ò¹¹¤Ë¿¼¤á¹ç¤¦¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡£
¡¡Î¹¤ÎÉñÂæ¤ÏËÌ³¤Æ»¡£ÀéºÐ¤«¤éÃÕÆâ¤Þ¤Ç¤ò¼«Ê¬Ã£¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤¹¤ë¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊËÌ³¤Æ»¤ÎÅÚÃÏ¡¦¥Ò¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢Ìë¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤¿¤ê¡Ä¼«Í³ËÛÊü¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¼ê±ÛÍ´Ìé¤È¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¡¢³§¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë£Æ£õ£ò£õ£ô£á£ô£ó£õ¡¢¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÎ¹¤Î·×²è¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÎý¤ë£ë£ù£ï£è£å£ù¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÄÀÅª¤Ê£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶î¤±È´¤±¤¿Î¹¤ÎÀè¤ÇÈà¤é¤¬ÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ä¡©¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î¥°¥ë¥á¡¢´Ñ¸÷¡¢¼«Á³¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤Î³Ú¤·¤¤¾ðÊó¤âËþºÜ¡£Æ»Ãæ¤Î²ñÏÃ¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·ëÀ®£±Ç¯ÌÜ¤Î£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ë´§ÈÖÁÈ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤óËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¿§¡¹¤ÊÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡£Æ£õ£ò£õ£ô£á£ô£ó£õ¡Ö·ëÀ®½éÇ¯¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢´¶¼Õ¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¤Î¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬Ã£¤ÎÂç¤¤ÊÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¤ÈÃç´Ö¤È¿©¤ÙÊª¡¢Á´ÉôËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡ÎÉ¤·Ð¸³¤ÈÎÉ¤Ãç´Ö¤ÈÎÉ¤ÎÈ¤Ï¡¢ÎÉ¤²»³Ú¤òÁÏ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª´Ñ¤Æ¤Í¡ª¡×
¡¡£ë£ù£ï£è£å£ù¡Ö¤Þ¤º·ëÀ®¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤²æ¡¹£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÃ±ÆÈ¤ÎÈÖÁÈ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡££Ô¡¥£Î¡¥£Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Á¤Ç°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»ö¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ·ëÂ«¤ò¿¼¤á¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ëµ¡²ñ¤Î¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢ÆâÌÌÅª¤ÊÉôÊ¬¤âÂô»³¸«¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ´°Áö¤¹¤ë¤¾¡¼¡ª¡ª¡×