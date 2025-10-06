¡Ú»¥ËÚ¥Þ¥é¥½¥ó¡Û½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ£±£°¡¦£²£°ºÐÂå¤ÏÅèÅÄÁáµª¤µ¤ó¤¬½éÍ¥¾¡¡Ä¸¦½¤°å¤È¤·¤ÆÂÓ¹¸üÀ¸ÉÂ±¡¶ÐÌ³¡ÄºòÇ¯£³°Ì¤ÎÀã¿«
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡þÂè£µ£°²ó»¥ËÚ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£µÆü¡¢»¥ËÚ¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¯ÃåÆüËÜÎ¦Ï¢¸øÇ§¥³¡¼¥¹¡Ë
¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½©¶õ¤Î²¼¡¢Æ»Æâ³°¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿£±Ëü£´£¹£´£¸¿Í¤¬·òµÓ¤ò¶¥¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó£±£°¡¦£²£°ºÐÂå¤Ï¡¢ÂÓ¹¸üÀ¸ÉÂ±¡¤ÎÅèÅÄÁáµª¤µ¤ó¤¬£±»þ´Ö£±£¹Ê¬£´£´ÉÃ¤Ç½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£¡ÊÅ·¸õÀ²¤ì¡¢µ¤²¹£²£²ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ£·£²¡ó¡¢Åì¤ÎÉ÷£±¥á¡¼¥È¥ë¡á¸áÁ°£¹»þ¸½ºß¡Ë
¡¡£±Ç¯Á°¤«¤é¤Î¿Ê²½¤ò¼¨¤·¡¢ÅèÅÄ¤µ¤ó¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££±»þ´Ö£²£µÊ¬¤Ç£³°Ì¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤«¤é£µÊ¬°Ê¾å¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¡¢½ª»ÏÆÈÁö¾õÂÖ¤Î¡È´°Á´£Ö¡É¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¤«¤éÎ¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¤·ÃæÄ¹µ÷Î¥¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤â´Þ¤áÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ç¤í¤Á¤ç¤íÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤é¤À¤ó¤À¤óµÏ¿¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡×¡£ºòÇ¯£´·î¤«¤é¡¢¸¦½¤°å¤È¤·¤ÆÂÓ¹¸üÀ¸ÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¡£Åö½é¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡£Îý½¬¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¼Ò²ñ¿Í£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢»Å»öÁ°¤È¸å¤Ë£±¿Í¤Ç£±Æü£²£°¥¥í¼åÁö¤ë¤³¤È¤¬Æü²Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏÎÏ¤ò¶¯²½¡£º£Ç¯£´·î¤ÎÄ¹Ìî¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£²»þ´Ö£´£µÊ¬¤òÀÚ¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂçºå¹ñºÝ¤Ë½à¾·ÂÔÁª¼ê¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®£¶¤Î»þ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¡£ÈïºÒÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤«¤é¡¢°å»Õ¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯£´·î¤«¤é¤Ï¸Î¶¿¤ÎÅìµþ¤Ç¡¢ç±¸¶ÉÂÆâ²Ê¤Î°å»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê°åÎÅ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¡£¤½¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÅèÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤ÏË»¤·¤¯¤ÆÁö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£º£Ç¯¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áö¤í¤¦¤È¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ç¡¢·®¾Ï¤ò£±¤Ä¡¢Áý¤ä¤·¤¿¡£
¡Êº½ÅÄ¡¡½¨¿Í¡Ë
¡¡¢§½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ£±£°¡¦£²£°ºÐÂå¡¡¡Ò£±¡ÓÅèÅÄÁáµª¡ÊÂÓ¹¸üÀ¸ÉÂ±¡¡Ë£±»þ´Ö£±£¹Ê¬£´£´ÉÃ
¡¡¡»¡Ä½÷»Ò£±£°¥¥í£´£°ºÐÂå¤Ï»¥ËÚ»Ô¤Î¾®»³¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤¬£³£¸Ê¬£³£°ÉÃ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£É×¤È»Ò¶¡£³¿Í¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢½÷»ÒÁ´Ç¯Âå´Þ¤á¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÁ´ÂÎ£²°Ì¡£Ä¹½÷¡¦¤Ï¤óÛë¤Á¤ã¤ó¡Ê£³¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀäÂÐ¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤â½Ð¤»¤¿¤Î¤ÇÂçËþÂ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡»¡ÄÃæ³Ø½÷»Ò£³¥¥í¤Ï»¥ËÚ»Ô¤ÎÎ¦¾å¥¸¥å¥Ë¥¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Á¡¼¥à£Ã£³¤Î£²¿Í¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¡£Ãæ³Ø£²Ç¯¤ÎÎëÌÚ°ªÎÉ¤µ¤ó¤¬£±£°Ê¬£´£¸ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î£·ÉÃ¸å¤ËÆ±£±Ç¯¤Î°¤Éô³¤°¦¤µ¤ó¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò£±Ê¬°Ê¾å¹¹¿·¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¡Ê£±¡¢£²°Ì¤ò¡ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡££±£¸Æü¤Ë¤ÏÁ´Æ»Ãæ³Ø±ØÅÁ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´Æ»Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡ùÃæ³ØÃË»Ò£³¥¥í¡¦°ËÆ£ÁÔÍ¤¤µ¤ó¡Ê£³ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é£Ö¡Ë¡Ö£±²óÌÜ¤ÏÆþ¾Þ¤Ç¤¤º¡¢ºòÇ¯¤Ï£¸°Ì¡£º£²ó¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÇ´¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡¤Æ¤¿¡£¾Íè¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ù¾®³Ø£´¡Á£¶Ç¯£³¥¥í¡¦¥Ô¥Ã¥«¥ê¥ó¥°´õ°ì¤µ¤ó¡Ê¾®£³»þ¤Î£²¥¥í°ÊÍè¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡Ë¡ÖºÇ¸å¤Î£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÈ´¤¤¤¿¤êÈ´¤«¤ì¤¿¤ê¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ëÅªÂ¸ºß¤Î¡Ê£²°Ì¤Î¡Ë¾®»³·¯¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡ù¾®³Ø£±¡Á£³Ç¯£²¥¥í¡¦É÷´ÖË¤µ¤ó¡Ê£·Ê¬£±£³ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¡Ë¡ÖÎ¦¾å¤Ï£±Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×