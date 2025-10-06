¡Ö½µ´©»ï¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ï¡¢»ä¤â¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×±ü»³°ª¤¬¸ì¤ë¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù½é¼ç±é¤Î»×¤¤
¡¡½µ´©»ï¤Î¸½¾ì¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Âçºê¾¿¤Î¾®Àâ¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤¬¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¿·¿Íµ¼Ô¡¦¿®ÅÄÆü¸þ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤Ç½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦±ü»³°ª¤µ¤ó¤À¡£Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡ÙÊÔ½¸Éô¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿¿Ùõ¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦Èà½÷¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ä½µ´©»ï¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡ÙÂè1ÏÃ¤òÆÉ¤à
©︎Ê¿¾¾»ÔÀ»¡¿Ê¸éº½Õ½©
¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
¡½¡½Âçºê¾¿¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤´´¶ÁÛ¤Ï¡©
±ü»³°ª¡Ê°Ê²¼¡¢±ü»³¡Ë¡¡¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¿ô»þ´Ö¤Ç°ìµ¤¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¯¤Ê¤ê¡¢Ê£»¨¤Ç¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»ö·ï¤¬¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯¸«¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¸¶ºî¤Î¿¼¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬±é¤¸¤ëÆü¸þ»Ò¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤äÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¼ç±éºî¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æü¸þ»Ò¤ÏPR»ï¤«¤é½µ´©»ï¤Î»ö·ïÈÉ¤Ë°ÛÆ°¤·¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë¿·¿Íµ¼Ô¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢±é¤¸¤ë¾å¤ÇÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±ü»³¡¡Æü¸þ»Ò¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤äµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤ÄÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£Êª»ö¤ò¼Ð¤á¤Ë¸«¤º¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Æü¸þ»Ò¤¬°ìÀ¸·üÌ¿»ö·ï¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥®¥é¥®¥é¤·¤¿ÉÝ¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½±ü»³¤µ¤ó¤´¼«¿È¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ½÷Í¥¤ÎÌ´¤òÄÉµá¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤È¡¢Æü¸þ»Ò¤¬µ¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à»Ñ¤È¤Ç½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
±ü»³¡¡Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾å¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¿§¡¹¤È¹Í¤¨¹þ¤àÁ°¤Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÇÐÍ¥¤ÎÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¾ï¤Ë¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Î¸½¼Â¤ò½ù¡¹¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤«¤é½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢Æü¸þ»Ò¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±ü»³¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ü»³¡¡¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¥Ç¥¹¥¯¤ÎÊý¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö½µ´©»ï¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤ÎÊý¡¹¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¥®¥é¥®¥é¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢·ä¤¢¤é¤Ð¿Í¤ÎÎ¢Â¦¤òË½¤³¤¦¤È¤¹¤ëÉÝ¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¡¢¾¯¤·Çï»ÒÈ´¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤È°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²º¤ä¤«¤Ê³°¸«¤Î²¼¤Ë±Ô¤¤»ëÅÀ¤ä¶¯¤¤¿Ä¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÅ¨°Õ¤Ï´¶¤¸¤º¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
±ü»³¡¡°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡Ö¥¹¥¯¡¼¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦ÏÃ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¼«¿È¤ÏÂ¾¿Í¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂæËÜ¤Ë¡ÖºÂ¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¤¡¢¤¿¤ÀºÂ¤ë¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼ºÂ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤¿¤ê¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ´¶¤¸¤¿µ¿Ìä¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÀµµÁ¤À¤±¤Ï¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤
¡½¡½¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤ëÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½µ´©»ï¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
±ü»³¡¡»ä¤â¤Þ¤ÀÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Ã¤È¤½¤Î°ÕµÁ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤ä¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ç¤â¿¿¼Â¤ÏÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï--¡£Æü¸þ»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤Ê»ØÅ¦¤À¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â»ä¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Æü¸þ»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö½µ´©»ï¤Ï¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¥É¥é¥Þ¤ÎÂç¤¤Ê¼´¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¥¹¥¯¡¼¥×¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÄ¥¤ê¹þ¤ß¡×¤ä¡ÖÎø¿Í¤Î¤Õ¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö¤ËÄ©¤à½µ´©»ïµ¼Ô¤Ë¡¢±ü»³¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
±ü»³¡¡¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ë¤³¤È¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤½¤Îµ»ö¤¬Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½ñ¤¯¿Í¼«¿È¤Ï¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ°ìÀ¸½ý¤Ä¤Â³¤±¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÀµµÁ¤À¤±¤Ï¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë¤â¸÷¤È±Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½µ´©»ïµ¼Ô¤Ï»þ¤ËÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤ëÆ»¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¸þ»Ò¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
±ü»³¡¡ºÇ½é¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¸«»Ï¤á¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤»¤º¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢Çº¤ß¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¡»³¸ý·ÃÈþ
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¡ßÀÅÄ·Ã¡Êmugico.¡Ë
°áÁõ¡¡ZUCCa¡ÊA-net Inc.¡Ë
»£±Æ¡¡Ê¿¾¾»ÔÀ»¡¿Ê¸éº½Õ½©
¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ö¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡×
¼ç±é¡¡±ü»³°ª
TBS·Ï
2025Ç¯10·î7Æü¡¡ÊüÁ÷³«»Ï
Ëè½µ²ÐÍË¡¡¿¼Ìë0:58¡Á
¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò¤Î¤¾¤¯¡£ÊüÁ÷»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê
NETFLIX¤Ë¤Æ9·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®
HP¡§https://www.tbs.co.jp/scoopnotamago_tbs/
TVer¡§https://tver.jp/series/srrmp728su
¡Ê¡ÖÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Ê¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë