¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬½µ´©»ï¤Ë¡©¡×
¡¡Æ´¤ì¤ÎÂç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢PR»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¸þ»Ò¤¬¡¢½µ´©»ï¡Ö½µ´©ÀéÀÐ¡×»ö·ïÈÉ¤Ø¤Î°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤Ä¤¤1Ç¯È¾Á°¤Þ¤ÇÃÏÊý¤ÎÉáÄÌ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¡¢»ö·ï¼èºà¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£
¡¡½µ´©»ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂçºê¾¿Ãø¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÆü¸þ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯Amazon¥×¥é¥¤¥à¤ÎCM¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼ÊÓ¡×¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·±Ô¡¦±ü»³°ª¤µ¤ó¤À¡£
±ü»³°ª¤µ¤ó¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§»³¸ý·ÃÈþ¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§ßÀÅÄ·Ã¡Êmugico.¡Ë
¡Ö½µ´©»ïµ¼Ô¤ÈÊ¹¤¤¤ÆºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¶ºî¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¿ô»þ´Ö¤ÇÆÉ¤ß½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤ëÆü¸þ»Ò¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÍÁ³¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÉô½ð¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Æü¸þ»Ò¤È¡¢Ìò¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¼«¿È¤Î·Ð¸³¤¬¡¢½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È±ü»³¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤â¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢Ì´Ãæ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡¢ÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÃý¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ª¤Ü¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Æü¸þ»Ò¤¬¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Î»Å»ö¤Ë·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤·¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¤òË¬¤ì¤¿±ü»³¤µ¤ó¡£µ¼Ô·Ð¸³ËÉÙ¤Ê½÷À¥Ç¥¹¥¯¡ÊÊÔ½¸Ä¹¤ÎÊäº´Ìò¡Ë¤Ë¡ÈÄ¾·â¼èºà¡É¤·¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½µ´©»ï¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¡¢ÉÝ¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ÎÊý¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿Ä¤Î¤¢¤ëÆ¯¤¯½÷À¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë»×¤ï¤º¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌÜÀþ¤ò¤â¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¿¿·õ¤Ë¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢½µ´©»ï¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤ÎÊý¡¹¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¼Ô¤Ï¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í¡Ø¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦ÏÃ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬¡ØÌÌÇò¤¤¡Ù¡ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÀÕÇ¤¤â¤â¤Æ¤ë¤È¡×
¡¡ÀäÂÐ¤ËÌµÍý¡ª¡Ä¡Ä¤È¶±¤¨¤Ä¤Ä¡Ö½µ´©ÀéÀÐ¡×ÊÔ½¸Éô¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿Æü¸þ»Ò¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ä¡¢²£ÎÎ¡¢ÉÔ¿³»à»ö·ï¤Ê¤É²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¼èºàÀè¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¡Ö¿Í¤Î¿ÍÀ¸¡¢²õ¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Æü¸þ»Ò¤Ï»×¤ï¤ºÀä¶ç¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÆü¸þ»Ò¼«¿È¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö½µ´©»ï¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤â¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Á¤ã¥À¥á¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¤È»×¤¦¤·¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤µ¤ËÆü¸þ»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢Æü¸þ»Ò¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø¤¨¡¼¤Ã¡©¡¡½µ´©»ï¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢¤¤Ã¤È¡Ø´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù¤È¡¢Æü¸þ»Ò¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×
¤ª¤¯¤ä¤Þ¤¢¤ª¤¤¡¿1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£±Ç²è¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î½Ð±é¤òÌÜÉ¸¤Ë½÷Í¥¤ò»Ö¤·¡¢±é·à³Ø¹»¥¢¥Ã¥×¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÆþ³Ø¡£ºß³ØÃæ¡¢Netflix¤È¥¤¥®¥ê¥¹BBC¤¬À©ºî¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖGiri / Haji¡×¤Ë½Ð±é¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î9Æü¹æ¡Ë