¡Ú¥«ーÍÑÉÊÅ¹¡ÛÇä¤ì¶Ú¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ëTOP10¡ÃÌÂ¤Ã¤¿¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¡ª¡Ú2025Ç¯8·îºÇ¿·ÈÇ¡Û
¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¡£¤·¤«¤·¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ï¹¹ð¿§¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤âº®¤¶¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤¤¥ª¥¤¥ë¤Ï¤É¤ì¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¿®Íê¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥«ーÍÑÉÊÅ¹¤Ç¼ÂºÝ¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¤¥ëTOP10¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¨2025Ç¯8·î¤ÎÈÎÇä¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ëµ»ö¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çä¤ì¶Ú ¥ª¥¤¥ë ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡1°Ì
¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 1°Ì¡§¥«¥¹¥È¥íー¥ë GTX UC
Éý¹¤¤¼Ö¼ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤·¤Ä¤Ä¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÅÀ¤ÇÄêÈÖ¿Íµ¤¡£
👉 Castrol GTX ¸ø¼°À½ÉÊ¥Úー¥¸
¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È 1°Ì¡§¥ì¥Ã¥É¥¢¥ó¥É¥¤¥¨¥íー SHELL HELIX CITY
ÅÔ»ÔÁö¹Ô¤ËÅ¬¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¡õ¥´ー¤Ë¶¯¤¤ÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¡£
👉 Shell Helix À½ÉÊ¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸
Çä¤ì¶Ú ¥ª¥¤¥ë ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡2°Ì
¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 2°Ì¡§¥«¥¹¥È¥íー¥ë ¥Þ¥°¥Ê¥Æ¥Ã¥¯
¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°»þ¤ÎËàÌ×¤òÍÞ¤¨¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¡£¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×¼Ö¤äÃ»µ÷Î¥Áö¹Ô¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ë¡£
👉 Castrol ¥Þ¥°¥Ê¥Æ¥Ã¥¯ À½ÉÊ¥Úー¥¸¡ÊCastrol¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È 2°Ì¡§BP ¥«¥¹¥È¥íー¥ë ¥Þ¥°¥Ê¥Æ¥Ã¥¯
Æ±¤¸¤¯¥Þ¥°¥Ê¥Æ¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
👉 Castrol GTX ¸ø¼°À½ÉÊ¥Úー¥¸
Çä¤ì¶Ú ¥ª¥¤¥ë ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì
¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 3°Ì¡§¥«¥¹¥È¥íー¥ë EDGE
¹âÉé²Ù»þ¤Ë¤â½á³êÀÇ½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
👉 Castrol EDGE À½ÉÊ¾ðÊó¡ÊCastrol¸ø¼°¡Ë
¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È 3°Ì¡§BP ¥«¥¹¥È¥íー¥ë EDGE
Æ±¤¸EDGE¥·¥êー¥º¤Ç¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
👉 Castrol EDGE À½ÉÊ¾ðÊó¡ÊCastrol¸ø¼°¡Ë
4°Ì～10°Ì¡Ê´Ê·é¾Ò²ð¡Ë
¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹
4°Ì¡§¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹ AQ.SCOOP ¡Ä ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼ê¤´¤í¤Ê¥â¥Ç¥ë
5°Ì¡§¥â¥ê¥°¥êー¥ó ¥â¥ê¥°¥êー¥ó ¡Ä ´Ä¶ÀÇ½¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É
6°Ì¡§¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹ AQ.AVANTE ¡Ä °ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼ÂÍÑ¥â¥Ç¥ë
7°Ì¡§¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹ Vantage SPIRIT ¡Ä ÁàºîÀ¤ÈÊÝ¸îÀÇ½¤òÎ¾Î©
8°Ì¡§¥¢¥¯¥È¥×¥é¥¹ ¥¢¥¯¥È¥×¥é¥¹ ¡Ä ¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿®Íê´¶
9°Ì¡§¥âー¥Ó¥ë ¥âー¥Ó¥ë1 ¡Ä À¤³¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹âÀÇ½¥ª¥¤¥ë
10°Ì¡§¥ì¥Ã¥É¥¢¥ó¥É¥¤¥¨¥íー ¥¯¥¨ー¥«ー¥¹¥Æー¥È ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È ¡Ä ¹âÂÑµ×»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë
¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È
4°Ì¡§¥ëー¥È»º¶È ¥â¥ê¥É¥é¥¤¥Ö ¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó ¥×¥é¥¹ ¡Ä Åº²ÃºÞµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë
5°Ì¡§¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È ¥âー¥¿ー¥ª¥¤¥ëSL ¡Ä Æü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿»ÅÍÍ
6°Ì¡§¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È MAGMAX ¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥é¥¤¥È ¡Ä ¥Ç¥£ー¥¼¥ë¼ÖÂÐ±þ
7°Ì¡§¥ì¥Ã¥É¥¢¥ó¥É¥¤¥¨¥íー SHELL HELIX UT EURO ¡Ä ²¤½£¼Ö¤ËºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë
8°Ì¡§¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È MAGMAX GPL ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¡Ä LPG¼ÖÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë
9°Ì¡§BP ¥«¥¹¥È¥íー¥ë GTX ¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥êー¥ó ¡Ä ¹âÀ¶¾ôÀÇ½¥â¥Ç¥ë
10°Ì¡§¥ì¥Ã¥É¥¢¥ó¥É¥¤¥¨¥íー ¥¯¥¨ー¥«ー¥¹¥Æー¥È ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È D ¡Ä ¹âÀÇ½»ÅÍÍ
¤Þ¤È¤á
¥ª¥¤¥ë¤Ï¼Ö¤ÎÀÇ½¤È¼÷Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÉôÉÊ¤À¡£¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¤¿¤áÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÎÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥æー¥¶ー»Ù»ý¤Ë´ð¤Å¤¯¿®Íê¤Ç¤¤ë»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¾å°Ì3°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä¡Ë¥Úー¥¸¤ò»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ëÀß·×¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èæ³Ó¤ä¹ØÆþÈ½ÃÇ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ò¤Þ¤º¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¸å²ù¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¤ÓÊý¤È¤¤¤¨¤ë¡£