»³ÍÛ¿·´´Àþ¡È¥Ê¥¾¤ÎÄÌ²á±Ø¡É¡Ö¿·ÈøÆ»¡×¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¡©

¡¡ÈøÆ»--¡£¹¤¯çºßÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÄ®¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ºä¤ÎÄ®¡¢Ê¸³Ø¤ÎÄ®¡¢Â¤Á¥¤ÎÄ®¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅç¡¹¤òÈô¤ÓÀÐ¤ÎÇ¡¤¯ÅÁ¤¤¡¢»Í¹ñ¤Ï°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Þ¤Ç¤ò·ë¤Ö¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤È¤½¤³¤òÁö¤ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÄ®¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û»³ÍÛ¿·´´Àþ¡È¥Ê¥¾¤ÎÄÌ²á±Ø¡É¡Ö¿·ÈøÆ»¡×¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡¤â¤¦¾¯¤·¸Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢±Ç²è¤ÎÄ®¤È¤¤¤¦¤Î¤â³°¤»¤Ê¤¤¡£ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î¡ÖÈøÆ»»°Éôºî¡×¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÌ¤ì¤Ð¾®ÄÅ°ÂÆóÏº´ÆÆÄ¤Î¡ØÅìµþÊª¸ì¡Ù¡£µ×¡¹¤Ë¡ØÅìµþÊª¸ì¡Ù¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÄÅÄ´¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë²õ¤ì¤æ¤¯¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Î»Ñ¤ËÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÈøÆ»¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»³ÍÛËÜÀþÈøÆ»±Ø¤È¤¤¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£±Ø¤Î¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸þÅç¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡¢ÅÏ¤·Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥ì¥È¥í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤Î¾¦Å¹³¹¤â¡¢±Ø¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤À¡£¼Â¤Ë¡ÈÈøÆ»¤é¤·¤¤¡É±Ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¤·¤«¤·¡£¤³¤³ÈøÆ»¡¢¹Åç¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ø¥ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿·´´Àþ¤Î±Ø¤â¤¢¤ë¡£¿·ÈøÆ»±Ø¤À¡£
¡¡¿·ÈøÆ»±Ø¤ÏÈøÆ»±Ø¤«¤éËÌ¤ËÌó3kmÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ÎÃ±ÆÈ±Ø¤À¡£ÈøÆ»±Ø¼þÊÕ¤Ë¹¤¬¤ë»Ô³¹ÃÏ¤È¤Ï¹ñÆ»184¹æ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ´Ö¤Ë¤Ï¹ñÆ»2¹æ¤ÎÈøÆ»¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬²£ÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËËÌ¤Î»³Ãæ¤Ë¤Ï»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÆ»Ï©¤äÅ´Æ»¤¬¶î¤±È´¤±¤ëÈøÆ»»ÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¿·ÈøÆ»±Ø¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¿·´´Àþ¤Î±Ø¤é¤·¤¯¡¢¿·ÈøÆ»±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ï¹â²Í¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¡£
Æî¸ý¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡Ä
¡¡Æî¸ý¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Î©ÇÉ¤Ê¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¡£¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡ÖÂçÃÏ¤Î¸ÝÆ°¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¸òÈÖ¤äÃÏ¸µ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ê¤É¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¥ì¥ó¥¿¥«¡¼²°¤¬¸®¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
¡¡¿·´´Àþ±Ø¡¢¤½¤ì¤âÂ¾¤ÎÏ©Àþ¤È¤ÏÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ã±ÆÈ¤Î±Ø¤À¤«¤é¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼²°¤¬±ØÁ°¤Ë¤Ê¤±¤ì¤ÐÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¿·´´ÀþÃ±ÆÈ±Ø¤Ê¤Î¤ËÃóÎØ¾ì¡©
¡¡Âç¤¤Ê¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤ÎÈ¿ÂÐ¡¢ËÌ¸ý¤Ë¤â¾®¤µ¤Ê±ØÁ°¹¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ëµ¤é¤Ë¤ÏÃóÎØ¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ØÁ°¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬ÄÌ³Ø¤äÄÌ¶Ð¤ÇÍÑ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¿·´´ÀþÃ±ÆÈ±Ø¤Î±ØÁ°ÃóÎØ¾ì¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¿Í¤Ï¡¢¿·ÈøÆ»±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡¢±Ø¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
´Ñ¸÷ÃÏ¤é¤·¤«¤é¤Ì¡ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤´¶¡É
¡¡¹â²Í²¼¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°²þ»¥¤â¤Õ¤¿¤Ä¤ß¤Ã¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾®¤µ¤Ê±Ø¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â»¦É÷·Ê¤ÊÂÔ¹ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÀ¤¼¤Ë¤âÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¡¡
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿·ÈøÆ»±Ø¤ËÄä¼Ö¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¡£Ä«Í¼¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤êÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤¬Ää¼Ö¤·¤¿¤êÎó¼Ö¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤¬1»þ´Ö¤Ë1ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¿ô¾¯¤Ê¤¤Îó¼Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤â¡¢¤¹¤°¤ËÈøÆ»±ØÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ê¤ê¤Ë¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡±Ø¤Î¼þ¤ê¤È¤Æ¡¢¹ñÆ»¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ï¤Ò¤È¤±¤¬¤Ê¤¯´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¹Åç±Ø¤ä¿·Âçºå±Ø¤ÎÇ¡¤¯¡¢°ìÆüÃæ¤ªµÒ¤ÇÆø¤ï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë±Ø¤È¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ÈøÆ»±Ø¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ëÈøÆ»¤Î¸¼´Ø¸ý¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡È¿·´´ÀþÈë¶±Ø¡É¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¡¢¤³¤ì¤Ç¿·ÈøÆ»±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÁá·×¤Ë²á¤®¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢±Ø¤Î¼þÊÕ¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
»³È©¤Ë¤¢¤ë½»ÂðÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¿·ÈøÆ»±Ø¤Î¼þ°Ï¤Ï¡¢Åì¤âÀ¾¤â¤¹¤°¶á¤¯¤Þ¤Ç»³¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ«¤¢¤¤¤À¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Î¹â²Í¤â±Ø¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ç¤¹¤°¤Ë¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¡£¤³¤ÎÃ«¤¢¤¤¤¬³¤¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ³«¤±¤¿¤È¤³¤í¤ËÈøÆ»¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»³¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÃ«¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤¢¤ó¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢Ã«¤ÎÃæ±û¤òÄÌ¤ë¹ñÆ»¤È¤½¤ì¤ò²£ÀÚ¤ë¿·´´Àþ¤ÎÂ¾¤Ï¡¢Î¾ÏÆ¤ËÇ÷¤ë»³È©¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÄ®¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³È©¤Î½»ÂðÃÏ¤Ø¤ÏµÞ¤Êºä¤«³¬ÃÊ¤òÅÐ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¿·´´Àþ¤Î¹â²ÍÏÆ¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¸µ¤ò¸«¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤ÏÔî¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥ß¥ß¥º¤Î»à³¼¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¿¿²Æ¤ÎÀ¹¤ê¡£
¡¡½ë¤µ¤òÈò¤±¤ÆÅÚ¤«¤éÇç¤¤½Ð¤¿¥ß¥ß¥º¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÏ©ÌÌ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢´³¤«¤é¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ÎÆ»¤òÃ©¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Î¤ÏÄü¤á¤Æ¡¢¹ñÆ»±è¤¤¤òËÌ¤ØÆî¤ØÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯
¡¡¤³¤Î¹ñÆ»184¹æ¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¿·ÈøÆ»±Ø¼þÊÕ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤À¡£
¡¡Æî¤ÎÃ¼¤Ë¤ÏÈøÆ»¤Î»Ô³¹ÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¿·ÈøÆ»±Ø¤ò´Ö¤Ë¶´¤ó¤ÇËÌ¤Ç¤Ï»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡£»³±¢ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¹ñ²£ÃÇ¼«Æ°¼ÖÆ»¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤ÎÃÏ°è¤ÈÈøÆ»¤ò·ë¤Ö¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ìò³ä¤âÃ´¤¦¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥È¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¹ñÆ»±è¤¤¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌ¤Ë¿Ê¤ß¡¢Âç¤¤ÊÃÓ¤Î¸þ¤«¤¤¤ò±¦¤ËÆþ¤Ã¤Æºä¤òÅÐ¤ì¤Ð¡¢À°¤Ã¤¿³¹Ï©¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¡£
¡¡¸Å¤¤ÃÏ¿Þ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¹ñÆ»¤Î³«ÄÌ¤ËÁ°¸å¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤¬¡¢»³¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹ñÆ»¤«¤éÏÆ¤Ë°ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹¤¬¤ëÄ®¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î½»ÂðÃÏ¤À¡£
ºä¤Î¾å¤Ë¤ÏÎò»Ë¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬¡Ä
¡¡¥¯¥ë¥Þ1Âæ¤âÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÙ¤¤Æ»¤¬¥¯¥Í¥¯¥Í¥¯¥Í¥¯¥Í¡¢ºä¤òÅÐ¤Ã¤¿¤ê¹ß¤ê¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤³¤ËÊÂ¤ÖÌ±²È¤â¤É¤³¤È¤Ê¤¯ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ª²°Éß¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½»ÂðÃÏ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤ª»û¤â¤Á¤é¤Û¤é¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Âç¤¤Ê¤ª»û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤ËÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¡£¤À¤«¤é»³È©¤Îºä¤ÎÅÓÃæ¤Ë¹¤¬¤ëÄ®¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÎò»Ë¤Î¸Å¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºäÆ»¤òÅÐ¤Ã¤Æ»³¤Î¾å¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢´ã²¼¤ËÈøÆ»¤Î»Ô³¹ÃÏ¤È¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ä¤½¤³¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¡¹¤âË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢¿·ÈøÆ»±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ï¹ñÆ»¤ÈÅÀºß¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï»³È©¤Ë¹¤¬¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î½»ÂðÃÏ¤È¤ª»û¤ÎÄ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈøÆ»¤Î»Ô³¹ÃÏ¤È¤Æ¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ïºä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª»û¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£³¤¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÈøÆ»±Ø¤â¿·ÈøÆ»±Ø¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·ÈøÆ»±Ø¤¬³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1988Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£¿·´´Àþ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1975Ç¯¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤è¤ê13Ç¯¤âÃÙ¤ì¤¿¿·»²¤Î±Ø¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤¼¿·´´Àþ±Ø¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
¡¡¼Â¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢Ê¡»³±Ø¤È¹Åç±Ø¤Î´Ö¤ÎÃæ´Ö±Ø¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÈøÆ»±Ø¤òÀß¤±¤ë·×²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï»³¤¬À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ø¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÚÃÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤½¤â¤½¤âÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢¡Ê¸å¤Î¡Ë¿·ÈøÆ»±Ø¤Î¾ì½ê¤Ï»³¤È»³¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ê¿ÃÏÉô¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Î³«È¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÈøÆ»¤Ë¿·´´Àþ±Ø¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ªÎÙ¤Î»°¸¶¤¬ÂçµÕ½±¡£¶¹¤¤»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤¬¤é¡¢±ØÀßÃÖ¤Î¤¿¤á¤ÎÍÑÃÏ¼èÆÀ¤òÃÏ¸¢¼Ô¤ËÌóÂ«¤µ¤»¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Äë¿Í¤ä»°É©¤È¤¤¤Ã¤¿Âç´ë¶È¤Î¹©¾ì¤¬Â¿¤¤Ä®¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î±Ø¤ÏÈøÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»°¸¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈøÆ»¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÜÁ°¤Ë¤·¤ÆÎÙÄ®¤Ë¿·´´Àþ±Ø¤òÁß¤ÃÚ¼¤ï¤ì¤¿·Á¤À¡£¤½¤Î¤È¤¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÈøÆ»¤ÏÃÏ¸µÉéÃ´¤ÎÀÁ´ê±Ø¤È¤·¤Æ1988Ç¯¤Î¿·ÈøÆ»±Ø³«¶È¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤º¤¤¤Ö¤ó¤Ê¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÙ¤ÎÊ¡»³±Ø¤Ï20km¡¢»°¸¶±Ø¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¤ï¤º¤«10km¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿·ÈøÆ»±Ø¤ÏÉ¬Í×¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿µÄÏÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÈøÆ»¤È¤¤¤¦Ä®¤Ï¡¢¹Á¤òÇØ·Ê¤Ë¡È¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¡É¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÆÀ¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈøÆ»¤ÎÎò»Ë¤Î¸÷¤È±¢
¡¡Ê¿°Â»þÂåËö´ü¡¢¸åÇò²ÏË¡¹Ä¤¬ÎÎ¤·¤¿Áñ±à¤«¤éÇ¯¹×ÊÆ¤ò±¿¤Ó½Ð¤¹¹Á¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢¼¼Ä®»þÂå¤Ë¤ÏÆüÌÀËÇ°×¤Î´ðÃÏ¤È¤·¤Æ»³Ì¾»á¤ÎÈË±É¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀ¾²ö¤ê¹ÒÏ©¤ÎÁ¥¤¬´ó¹Á¤¹¤ë¾¦¶È¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾¹ñ³¤Æ»¤ÈÀÐ¸«¶ä»³³¹Æ»¤È¤ÎÊ¬´ôÃÏÅÀ¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤âÆÀ¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤æ¤¯¡£
¡¡ ¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¼£°Ê¹ß¤½¤ì¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÈøÆ»¹Á¤ÏÂç·¿µ¥Á¥¤¬´ó¹Á¤Ç¤¤ëµ¬ÌÏ¤Î¹Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÒÏ©¤È¤·¤Æ¤Î¼çÎ®¤ÏÂÐ´ß¤Îº£¼£Â¦¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀï¸å¡¢¿·´´Àþ¤Î³«¶È»þ¤Ë¤Ï·ï¤ÎÄÌ¤êÈøÆ»¤Ë¤Ï±Ø¤¹¤éÀß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤òÃ©¤Ã¤¿ÈøÆ»¤¬¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤â¿·´´Àþ±Ø¤ò¤Èµá¤á¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡ÂçÎÓ´ÆÆÄ¤Î¡ÖÈøÆ»»°Éôºî¡×¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯Âå¤ÎÁ°È¾¡£´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÈôÌö¤·¤¿¤Î¤â¤½¤Îº¢¤Ç¡¢¿·´´Àþ±Ø¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜÏÀ¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÈøÆ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·´´Àþ±Ø¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï°Ü½»¼Ô¤âÁý²ÃÃæ
¡¡¤½¤ó¤Ê¿·ÈøÆ»±Ø¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÄ®¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Åì¤«¤é¿·´´Àþ¤ÇÈøÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¿·ÈøÆ»±Ø¤Ï¸¯¤ï¤º¤ËÊ¡»³±Ø¤Ç¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢ºßÍè¤Î»³ÍÛËÜÀþ¤Ë¾è¤ê·Ñ¤°Êý¤¬ÊØÍø¤À¡£
¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤«¤é¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤Ë¾è¤ê·Ñ¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¿·ÈøÆ»±Ø¤«¤é¤ÏÏ©Àþ¥Ð¥¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾¦¶È¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·Â³¤±¡¢»Í¹ñ¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¡¢»³±¢¤Ë¤ÏÃæ¹ñ²£ÃÇ¼«Æ°¼ÖÆ»¤¬ÄÌ¤ê¡¢ÅìÀ¾¤ò´Ó¤¯»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤È¡¢¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ã¤×¤ê¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â·òºß¤À¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÈøÆ»¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÏÁý²Ã¤òÂ³¤±¡¢°Ü½»¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ®¤Î¡¢¿·´´Àþ¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡£ºä¤ÎÅÓÃæ¤Ë²È¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¤ª»û¤¬ÅÀºß¡£¤½¤ó¤Ê¿·ÈøÆ»±Ø¤ÎÉ÷·Ê¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡ÈÈøÆ»Åª¡É¤À¡£
¡¡¾¯¤·¾è¤ê·Ñ¤®¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤ÆÈøÆ»¤Ø¤Ï¿·ÈøÆ»±Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¡£°Õ³°¤È¿·¤·¤¤ÈøÆ»¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»£±Æ¡áÁÍÆþ¾»»Ë
¡ÊÁÍÆþ ¾»»Ë¡Ë